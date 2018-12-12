12 шокирующих правил для беременных из прошлого

Пейте витамины, поменьше нервничайте и занимайтесь йогой — современные беременные недовольно отмахиваются от этих советов. А ведь все это цветочки по сравнению с предписаниями, которым должны были следовать дамы в положении пару веков назад!

Да-да, вы не ослышались. Еще в начале XIX века беременным не только не запрещали, но и настоятельно рекомендовали таскать всевозможные грузы. Это, мол, укрепляет мышцы и готовит к родам. Но суровая правда в другом: большинство женщин до последних недель должны были заниматься тяжелым физическим трудом, поэтому врачи пытались их таким образом успокоить.

Сохранять полное спокойствие

Грусть, тоска, тревога — все эти чувства будущая мать должна была каким-то непостижимым образом в себе подавлять. Ведь они могут навредить будущему ребенку! Даже если беременная заболевала или происходило что-то действительно ужасное, приходилось делать вид, будто все в порядке

Рожать дома

Других опций попросту не было: только дома, только в постели, только с акушеркой. Неудивительно, что и уровень смертности в родах был высоким. Практика больничных родов появилась только к концу XIX века.

Удовлетворять прихоти

А вот это довольно приятное правило. Считалось, что все «беременные» причуды диктует младенец в утробе, и их надо обязательно выполнять. Так что викторианские мужья по первому свисту бежали за селедкой, персиками и шоколадом.

Не отказываться от спиртного

Еще одно приятное, но, увы, небезопасное правило. Только в XX веке стала очевидна связь между отклонениями у плода и употреблением алкоголя при беременности. До этого времени будущие мамы не отказывали себе в вине и шампанском: ведь это расслабляет и успокаивает.

Сидеть дома

В последние недели беременности женщинам фактически запрещалось выходить из дома, а в идеале — из собственной спальни. Многие предпочитали большую часть дня лежать в кровати. Главным мотивом был страх начать рожать где-нибудь в гостях или на улице.

Носить корсет

Ужасная традиция, последствия которой подробно описаны в классической литературе. Беременный живот считался чем-то неприличным, и его полагалось скрывать до последнего — даже такими варварскими методами. Увы, это не могло не сказаться на растущем плоде.

Пользоваться хлороформом

Если роженица очень уж страдала от боли, акушерка нежно, но твердо прикладывала к ее лицу платок, смоченный хлороформом. В результате женщина «отключалась» практически до финала родов.

Не есть соленого и кислого

Злая ирония: беременным чаще всего хочется соленых огурчиков или квашеной капусты, но в XIX веке им это запрещалось. По очень странной причине — считалось, будто плод, почувствовав эти интенсивные вкусы, примет неправильное положение в матке.

Написать завещание

В наши дни будущая мама составляет множество приятных списков: что взять в роддом, что купить для будущего малыша, что заказать в подарок родственникам. Пару столетий назад ей пришлось бы взяться за карандаш по менее радостной причине — написать завещание. Смертность в родах была очень высокой, поэтому от беременной требовали такой документ.

Не заниматься сексом

Супружеская близость во время беременности считалась страшным грехом: считалось, что даже от одного-единственного раза у будущего ребенка возникнут уродства. Послушали бы они современных врачей, прописывающих перед родами «мужетерапию»!

Рожать не менее пяти раз

В викторианскую эпоху существовало негласное правило, согласно которому в семье должно было быть не меньше пяти детей, лучше — больше. По печальной и прозаической причине: очень высокая детская смертность.