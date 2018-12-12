5 полезных привычек, чтобы не поправляться

Для того, чтобы похудеть, нужно приложить немало усилий, а вот чтобы удерживать вес в стабильном состоянии достаточно соблюдать простые правила. Если превратить их в привычку, то про так называемые "качели", когда вы то поправляетесь, то худеете, можно забыть.

Вести минимальную физическую активность

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Этот совет подходит даже для тех, кто никогда не занимался спортом. Если вы не готовы тренироваться в зале или бегать на улице, просто двигайтесь больше, чем обычно. Например, в офисе можно пользоваться лестницей вместо лифта, а дорогу от метро до работы проходить пешком.

Сократить употребление сахара и алкоголя

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С уверенностью можно сказать, что если вы не уберете из рациона сахар совсем, а только сократите его употребление, то вряд ли заметите разницу, зато существенно снизите общую калорийность. Например, если вы клали две ложки сахара в чай или кофе, переходите на одну. Если обед вы заедали плиткой шоколада, съешьте половину.

В алкоголе также содержится сахар, из-за этого он очень калорийный и к тому же прилично возбуждает аппетит. Чередуйте бокал вина или шампанского с бокалом воды, так за вечер вы выпьете меньше алкоголя, что позволит не перегружать печень и поджелудочную, а утром вы будете чувствовать себя значительно бодрее.

Пить больше воды

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Необязательно пить пресловутые два литра в день, просто попробуйте пить воду вместо нескольких кружек кофе или чая, а также стакан воды перед каждым принятием пищи. Иногда наш организм путает жажду с голодом, а значит, когда вам хочется пить, вы съедаете больше, чем обычно.

Готовить самостоятельно

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Банально, но суть заключается в том, что если вы готовите сами, у вас есть возможность не класть больше масла, сахара, соли и прочих усилителей вкуса, чем нужно. Часто "легкий" покупной салат по калорийности может быть сопоставим с приличным куском торта.

Не есть консервы и полуфабрикаты

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Консервы и полуфабрикаты гораздо более калорийные и при этом менее полезные, чем обычные продукты. Во-первых, в них содержатся соль, которая задерживает воду в организме, и сахар, который добавляет калорийности. А во-вторых, в большинстве консервов и полуфабрикатов встречаются усилители вкуса, красители, стабилизаторы и прочая химия. Они обезвреживаются клетками печени, но если она не справляется, организм нейтрализует их другими способами, например, сохраняет в жировых клетках.