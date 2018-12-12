Почему нужно потягиваться как можно чаще

Сядьте, выпрямите ноги, поднимите руки вверх и хорошенько потянитесь — это невероятно полезно.

После того, как вы долго не двигались или двигались мало (например, спали), расслабленным мышцам нужно прийти в тонус и подготовиться к работе. Лучший вариант активизации для мышц — мягкое и в то же время сильное напряжение. Причем оно должно быть постепенным, так как любые резкие и внезапные события вызывают стресс у организма. Тут-то и включается природный механизм — потягивание (они же потягушки, потягули).

Нашему телу настолько нужна мягкая разминка через напряжение, что мудрая эволюция связала этот механизм с центром удовольствий. Стоит только поднять руки вверх, вытянуть ноги, и вот эндорфины уже на низком старте. Поэтому потягивания — действенный способ борьбы со стрессом, усталостью, дурным настроением.

Упражнение с потягиванием часто встречается в телесных практиках, физических разминках и даже на занятиях по сценическому движению и речи в театральных вузах.

Утром и в течение дня не забывайте лишний раз потянуться — дайте организму «кусочек сахара», чтобы тот смог «прыгнуть через обруч».

А если найдется пять минут для разминки на работе — прекрасно! Ваше тело будет вам благодарно.