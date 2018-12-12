Опасные связи: что нужно знать о половых инфекциях

Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), — это всегда неприятно и страшно. Вот несколько фактов о них, которые помогут вам предотвратить развитие серьезных заболеваний.

Они могут не иметь симптомов

Многие половые инфекции не имеют яркой симптоматики и проявляют себя не слишком очевидно. Вы можете стать носителем инфекции и не знать об этом, ведь беспокоящие симптомы вполне могут самостоятельно исчезнуть через некоторое время. Если заметили изменение характера выделений, появление необычного запаха в интимной зоне, почувствовали болевые ощущения или обнаружили высыпания — безотлагательно обратитесь к врачу.

Они могут привести к серьезным последствиям

Оставленные без должного лечения ИППП могут привести к таким серьезным последствиям, как бесплодие, проблемы с мочеполовой системой и даже рак шейки матки. В особой зоне риска — беременные женщины, для которых крайне опасно первичное заражение некоторыми инфекциями во время вынашивания ребенка — например: генитальным герпесом, цитомегаловирусом, гепатитом или ВИЧ, так как эти заболевания могут спровоцировать отклонения в развитии ребенка или его инфицирование при родах.

Они могут передаваться разными путями

Наиболее типичный путь заражения ИППП — половой контакт, причем как вагинальный, так и оральный, и анальный. Другой способ передачи — от матери к ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания. Для таких инфекций, как гепатит В, С и ВИЧ типичен трансфузионный механизм передачи — через иглы или другие предметы, где присутствует зараженная кровь.

Наше тело не имеет к ним иммунитета

К сожалению, мы не имеем иммунитета против половых инфекций — за исключением гепатита В при правильно и заранее проведенной вакцинации. Поэтому очень важно, чтобы ваш партнер был здоров. Чтобы удостовериться в этом, попросите его пройти медицинское обследование, поскольку он может даже не подозревать о наличии инфекций.

Женщины более восприимчивы к инфекциям, чем мужчины

Это не имеет ничего общего с распущенностью. Женщины более уязвимы для половых инфекций, чем мужчины, и это связано с их анатомией. Установлено, что ИППП легче передаются от мужчины к женщине, чем наоборот. Кроме того, во многих случаях последствия нелеченых инфекций более серьезны как раз для слабого пола. К примеру, запущенный хламидиоз может распространиться на матку и фаллопиевы трубы и вызвать серьезные воспалительные заболевания малого таза. У мужчин же гораздо меньше шансов иметь долгосрочные проблемы со здоровьем, связанные с хламидиозом. Вы можете снизить, но не исключить риск заражения инфекцией с помощью использования презервативов и антисептиков.

Не все инфекции излечимы

Бактериальные инфекции, такие как хламидиоз, гонорея и сифилис могут быть излечены правильно подобранными антибиотиками. Вирусные заболевания, такие как герпес или ВИЧ — неизлечимы, но ими можно управлять. Поэтому огромную роль играет вовремя выполненная профилактика и наличие постоянного полового партнера.

Презервативы не являются 100% гарантией от инфекций

Презервативы не гарантируют вам 100% безопасность, но при правильном использовании существенно снижают риск распространения инфекций, передаваемых половым путем. Жизнь с венерической болезнью затрагивает не только физическое здоровье, она также влияет на вас эмоционально и может испортить романтические отношения.

Чтобы сохранить здоровье, следует регулярно проводить профилактику половых инфекций, например, в течение первых двух часов от сомнительного полового акта можно использовать антисептик для местного применения. Наряду с благоприятным профилем безопасности, он имеет широкий спектр действия на бактерии, вирусы и грибки — профилактирует инфицирование многими возбудителями ИППП, в том числе гонококками, трихомонадами, хламидиями, молочницей, а также вирусами герпеса и ВИЧ. Помимо антисептических свойств, активизирует процессы регенерации в месте применения, не повреждая слизистую оболочку половых органов. Узнать про препарат