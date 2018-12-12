Мифы-разрушители здорового образа жизни

В мире спорта, фитнеса и правильного питания обитает много мифов, они давно опровергнуты, но все еще живут в умах людей. Если вы верите в эти мифы, то можете не тренироваться, не пытаться похудеть или накачать мышцы, все усилия будут напрасными. Из-за отсутствия информации самые лучшие намерения приводят к ухудшению здоровья и краху фитнес-целей. Запомните эти заблуждения и никогда не верьте людям, которые их распространяют.

Тренажер покажет, сколько калорий вы потратили

Множество людей до сих пор оценивают продуктивность своей тренировки по цифрам на экране тренажера, достигнув нужного значения, они останавливаются. Ни один тренажер не сможет подсчитать расход калорий правильно, это значение зависит от множества факторов — пола, возраста, веса, уровня метаболизма, состава тела и других.

Спортивные напитки идеальны против обезвоживания

Популярные спортивные напитки для тренировок делятся на энергетические и электролитные, большинство людей в них не нуждаются. Спортивные напитки продаются в автоматах при входе в зал только потому, что на них можно неплохо заработать, но лучшим напитком для увлажнения тела остается вода. Для тренировок низкой и средней интенсивности достаточно естественных ресурсов тела и воды.

Спортивные напитки нужны для продолжительных тренировок высокой интенсивности, что ближе к профессиональному спорту, чем к фитнесу.

Протеиновые коктейли и батончики полезны

Они действительно полезны, но только в случае их целесообразного применения. Эксперты в области спорта и фитнеса призывают пополнять ресурсы организма натуральной едой, прибегая к протеиновым батончикам и коктейлям, как к дополнению. Использование белковых добавок актуально для тех, кто тренируется на наращивание мышц и должен употреблять большее количество калорий, чем готовы предоставить натуральные продукты. Но даже для таких людей главными источниками белка останутся курица, рыба и молочные продукты, протеиновые батончики и коктейли будут лишь добавками.

Боль во время тренировки означает, что вы все делаете правильно

Некоторые моменты фитнеса будут связаны с болью, но боль нельзя рассматривать, как часть тренировки. Важно разбираться в типах боли и отличать одну боль от другой. Тянущая боль от мышечного напряжения неизбежна, но резкая сильная боль обычно указывает на травму, а не на прогресс.

Боль после тренировки вызвана молочной кислотой

Мышечная боль, которая приходит на следующий день после тренировки, не связана с молочной кислотой. Так проявляют себя повреждения мышечных волокон, причиненные физическими нагрузками. Каждое повреждение — это воспаление и боль, но без этих повреждений мышцы не смогут увеличиваться в объеме и становиться сильнее.

В зале принято разглядывать и осуждать других

Самая популярная причина, по которой люди не ходят в зал, это страх осуждения. Люди уверены, что все посетители зала будут обсуждать их одежду, плохую физическую форму, неумение обращаться с тренажерами, все реальные и вымышленные недостатки. В тренажерном зале, как и в любом другом общественном месте, встречаются более и менее воспитанные люди. Но большинство приходит в зал для того, чтобы тренироваться, во время тренировки сложно оценивать окружающих.