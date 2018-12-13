Формула идеального веса для женщин и мужчин

Главный критерий для поддержания спортивной фигуры — учет собственного веса. Независимо от процента жировых отложений организм испытывает стресс, если масса тела превышает норму. Чтобы избежать подобных проблем, ведется учет соотношения "вес-рост", указывающий на идеальный показатель анатомических параметров для физической комплекции.

Способы расчета

А. Кетле;

П. Брокком;

Н. М. Егоровым и Л. М. Левитским;

К. Лоренцом;

А. Наглером;

Дж. Маккаллумом. У врачей и ученых нет единого мнения касательного того, какой вес идеален для человека. Выделяется шесть способов расчета нормы массы тела, созданные:

Перечисленные ученные, составляя формулу расчета, придерживались мнения, что нормальный вес не доставляет дискомфорт. Но в результате каждый исследователь изобрел собственную формулу расчета индекса массы тела (ИМТ).

Формула Кетле

Бельгийский ученый Адольф Кетле считал, что норма веса зависит от роста и возраста. Расчеты на основе указанных показателей определяют индекс массы тела. Результаты вычислений указывают, соответствует ли вес человека необходимой норме.

Адольф Кетле пользовался формулой:

вес, кг / (рост, м × рост, м).

Например, рост мужчины составляет 185 см, а вес — 75 кг. По представленной формуле расчеты выглядят следующим образом:

75: (1,85 * 1,85) = 21,9.

Полученный результат — индекс массы тела, указывающий на категорию: избыточную, стандартную, недостаточную. Зная рост и вес, таблица, составленная ученым, даст ответ о том, насколько ИМТ соответствует норме.

Главный недостаток формулы Кетле — расчет на людей со средним телосложением. Произвести вычисления при росте выше 190 см (у мужчин) и 175 см (у женщин) невозможно. Метод бельгийского ученого не учитывает мышечную массу, поэтому дает неточные результаты.

Формула Брокка

для женщин: (рост в см — 110) × 1,15;

для мужчин: (рост в см — 100) × 1,15. Французский хирург Поль Брокк изначально создавал формулу для людей со средним телосложением. Впоследствии расчеты оптимизировали под различные физические параметры. ИМТ определяется:

нормостеническое — 18-20 (мужчины), 15-17 (женщины);

гиперстеническое — больше 20 (мужчины), больше 17 (женщины);

астеническое — менее 18 (мужчины), менее 15 (женщины). Показатель, отнимаемый от роста, рассчитан на мезоморфов, и изменяется в зависимости от типа фигуры: экотморфы (-10), эндоморфы (+10). Перед тем, как рассчитать свой вес, определяется тип телосложения. Указанная задача решается по индексу Соловьева путем замера запястья в тонком месте:

При учете комплектации точность результатов расчетов по формуле Брокка повышается.

Формула Лоренца

Конрад Лоренц изучал женский пол, поэтому результаты исследований не распространяются на мужчин. Ученый создал высокоточную формулу, превосходящую по точности расчеты Поля Брокка. Метод Лоренца предназначен для девушек 18 лет. Представительницам слабого пола старшего возраста подойдут формулы других ученых.

Вычисления ИМТ по методу Лоренца проводятся следующим способом:

(рост — 100) — (рост — 150) / 2.

Исследования указывают на то, что правильный вес для девушки с ростом 170 см составляет 60 кг. Главный недостаток формулы Лоренца — невозможность применения к женщинам, имеющим рост больше 175 см.

Расчет Егорова-Левитского

Российские ученые подошли к решению вопроса, какой вес должен быть у мужчин и женщин, с более серьезными расчетами. Вместо формулы Егоров и Левитский создали таблицу, учитывающую различное число возможных параметров. Расчеты исследователей с высокой точностью определяют правильный ИМТ.

Единственный недостаток таблицы Егорова-Левитского — отсутствие минимального предела. Но указанный параметр учитывается редко, поскольку превалирующее большинство людей волнует наличие избыточного веса.

Формула Наглера

Ученый предложил нетрадиционный расчет показателя стандартного веса. На основе собственных исследований, Наглер пришел к выводу, что стандартная масса тела при росте 152,4 см составляет 45 кг. При увеличении роста на 1 дюйм, допустимый вес повышается на 900 г. + 10% от полученного результата. Недостаток описанного метода заключается в неудобстве для людей, использующих метрическую систему замеров. 1 дюйм равен 2,54 см — посредством указанного показателя выполняются расчеты по формуле Наглера.

Формула Маккаллума

Эксперт Методист Джон Маккаллум учел недостатки созданных методов, и изобрел собственный способ измерения правильного ИМТ с минимальными погрешностями. Вычисления проводятся в зависимости от размера обхвата груди, который определяется по следующей формуле:

размер запястья х 6,5.

Обхват бедер — 85%.

Размер талии — 70%.

Диаметр шеи — 37%.

Объем бицепса — 36%.

Размер голени — 34%.

Предплечья — 29%. В зависимости от полученного результата в процентном определяются стандартные пропорции тела:

Описанные расчеты основаны на среднестатистических показателях. Преимущество метода Маккаллума заключается в учете физических параметров, а не массы тела. Если результаты расчетов по формуле ученного совпадут, вес человека соответствует норме. В отличие от предыдущих способов определения ИМТ метод Маккаллума подойдет спортсменам с большой мышечной массой и минимальным процентом жировых отложений.

Другие способы

Измеряется обхват бедер и талии. Если первый показатель больше второго на 25 см, такое телосложение считается правильным. Недостаток описанного способа заключается в отсутствии учета жировых отложений.

Измеряется обхват талии и вес. Если результаты одинаковы или характеризуются минимальными отличиями, у человека стандартное телосложение. Главный минус описанного метода — расчет на девушек с ростом 165-175 см. Обозначенный способ не подойдет мужчинам и представительницам слабого пола, имеющих рост выше или ниже указанной отметки.

Длина тела умножается на обхват груди и делится на 240. Полученный результат — правильный вес. Используемый метод получил название "Индекс Борнгардта". Но из-за погрешностей и неточностей описанный способ применяется редко. Когда невозможно рассчитать массу по формуле, допускается использование других методов:

При определении, сколько должна весить женщина, и какая масса тела нормальна для мужчин, учитывается, что перечисленные формулы не дают результата, верного на 100%. Коэффициент жировых отложений у среднестатистического человека и профессионального спортсмена отличаются при одинаковом весе. Методы определения ИМТ предоставляют относительную информацию, а наличие нормального веса не тождественно физически развитому спортивному телу. В большинстве случаев умеренное питание и регулярные тренировки поддерживают организм в здоровом состоянии без необходимости в использовании формул для расчета идеальной массы тела.