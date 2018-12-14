10 шагов к похудению после неудачи

Борьба с ожирением бывает трудной не только физически, но и психологически. После нескольких неудачных попыток психологический фактор становится сильнее, провалы откладывают отпечаток на разуме и сознании.

Неудачная попытка похудения — это не повод смириться, это мотив для очередной попытки, на этот раз правильной и успешной. Если вы уже пытались худеть, но не добились результата, следуйте этим инструкциям.

Найти то, что мешает

Какие вещи не позволили вам похудеть? Возможно, это неправильно выбранная программа, отсутствие последовательности, большое количество оправданий. Проанализируйте все действия, которые привели вас к провалу в избавлении от лишнего веса, затем сделайте так, чтобы в этот раз у вас было меньше соблазнов.

Планируйте и действуйте

Действуйте по определенному заранее плану без отклонений и отговорок. План должен состоять из цепочки последовательных действий, поставленные цели должны быть реальными. Похудение — это не изменение веса, это ряд перемен в образе жизни. Если вы с трудом переносите перемены, то вносите их не резко, а планомерно.

Заручитесь поддержкой

Добиться успеха в любом деле проще при наличии поддержки близких людей. Расскажите своей семье, друзьям, коллегам и прочим окружающим вас лицам о том, что вы худеете и на этот раз планируете добиться успеха. Самая ценная поддержка будет исходить от профессионалов — тренера и диетолога, они поддержат не только словом, но и делом.

Поставьте адекватные цели

Для того, чтобы похудеть, вы должны знать свое тело и быть честными перед самими собой. Познать свое тело можно только в медицинском учреждении. Саботировать похудение может множество медицинских факторов, в том числе такие распространенные проблемы, как пищевая аллергия и дисфункция щитовидной железы.

Поставить реалистичные цели можно только после медицинского обследования.

Будьте последовательны

Прогресс в похудении складывается с развития правильных привычек, а привить их можно только последовательными действиями. Это касается и питания, и тренировок, и повседневных привычек, будьте последовательны, и вы придете к цели.

Контролируйте приемы пищи

Все приемы пищи должны быть осознанными, для того, чтобы не забивать голод всем, что попадется под руку, нужно принимать пищу как минимум пять раз в день. Небольшие перерывы между приемами пищи стабилизируют сахар в крови, обуздают голод и ускорят метаболизм.

Ешьте больше клетчатки

Все продукты с высоким содержанием клетчатки приносят чувство наполненности, они отлично утоляют голод. Клетчатка принесет пользу для общего здоровья — снизит риск болезней сердца и пищеварения, а также несахарного диабета.

Откажитесь от калорийных продуктов

Все продукты из муки, с большим количеством соли и сахара содержат много калорий. Один круассан может содержать до 300 калорий, порция пасты с большим количеством соуса — до 600 калорий. Избыточное потребление калорий неуместно не только для похудения, но и для здоровья.

Будьте активны

Активность — это то, что нужно всем людям, особенно если они стремятся похудеть. В программе тренировок и повседневной жизни нужно выбирать тот тип активности, который приходится по душе и выполняется с удовольствием.

Тренируйтесь усердно

Потерять любое количество лишнего веса непросто, чем больше лишнего веса — тем сложнее. В любом случае вы должны эффективно работать на тренировках, чередовать нагрузки разной интенсивности и направленности, не пропускать тренировки и не упускать возможности бросить вызов своему телу.