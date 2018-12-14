Несколько слов в защиту жирной пищи

Прошли те времена, когда диетологи запрещали своим пациентам употреблять жирные продукты, это пройденная страница в истории медицины. Наука шагнула вперед, и тысячи исследований показали, что пища с жирами на самом деле необходима для здоровья. Если вы любите жирные продукты, то пришло ваше время, официально доказано, что их употребление полезно. В любом здоровом рационе на насыщенные жиры должно отводиться до 10% энергопотребления, лимиты по употреблению ненасыщенных жиров практически отсутствуют.

Каждая клетка в теле содержит в своем составе жиры, продукты с жирами нужны для правильного функционирования всех клеток. Продукты с жирами также помогают контролировать вес тела, их высокая сытность обеспечивает сытость на долгое время. При соблюдении диеты для похудения жиры должны вписываться в суточную калорийность питания. Многие люди на диете начинают есть обезжиренные продукты, и этим саботируют результат. Продукты со сниженным содержанием жира менее сытные, но они тоже содержат калории, в некоторых обезжиренных продуктах больше калорий, чем в цельных.

Дело в том, что при извлечении жира продукт теряет свой вкус и текстуру, что компенсируется добавлением сахара, соли, загустителей, искусственных вкусовых компонентов.

Чрезмерное употребление продуктов с насыщенными жирами повышает риск заболеваний сердца и сосудов, поэтому указанный лимит в 10% от суточной калорийности превышаться не должен. Ненасыщенные жиры, напротив, полезны для сердечно-сосудистой системы, кардиологи рекомендуют своим пациентам регулярно употреблять такие продукты, как жирная рыба, растительные масла, авокадо, орехи.

Таким образом, если вы стремитесь к здоровью и стройности тела, вы не должны отказываться даже от насыщенных жиров, которые совсем недавно считались вредными. В рационе всегда есть место для мяса, птицы и молочных продуктов, их легко вписать в 10% лимит. Особенно важно не забывать про цельные молочные продукты, их употребление предотвращает вспышки голода и последующее переедание, то есть помогает худеть и поддерживать вес. Также цельные молочные продукты снижают риск развития диабета и болезней сердечно-сосудистой системы, что особенно важно для людей с лишним весом. Для того, чтобы быть в форме, не нужно отказываться от жира, напротив, нужно регулярно получать жиры.