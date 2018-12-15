Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие продукты способствуют росту груди 

Рамблер 15 часов назад
Фото: depositphotos.com
Редкая женщина довольна своей фигурой, и многие мечтают о том, чтобы грудь была больше. Оказывается, росту груди могут способствовать некоторые продукты.

Пшеница

Протеины, сложные углеводы, витамин E и другие полезные вещества, содержащиеся в пшенице, необходимы для здоровья и роста молочных желез. А в качестве приятного бонуса — клетчатка, которая улучшает пищеварение и способствует очищению кишечника.

Бобовые

К ним относятся фасоль, горох и соя. В этих продуктах содержатся фитоэстрогены — растительные вещества, имеющие сходство с женским гормоном эстрогеном. Эти продукты не нарушают гормональный баланс в организме, как таблетки с синтетическими гормонами, но тем не менее имеют сходное действие с собственным эстрогеном женщины.

Жирная морская рыба

В ней содержатся полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, витамины А, Е и D. Эти вещества также необходимы женскому организму и могут способствовать увеличению груди. Для максимального эффекта рыбу нужно есть не менее двух раз в неделю.
Однако имейте в виду, что перечисленные продукты не только полезны для организма в целом и роста груди в частности, но и довольно калорийны. Не стоит весь рацион составлять исключительно из этих продуктов, иначе вместе с пышной грудью рискуете заполучить внушительный живот и массивные бедра. Следите за питанием.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как превратить хобби в источник дохода
13 лайфхаков, которые сделают переезд проще
Как привлечь удачу в новом году
Названы главные бьюти-тренды 2019 года
Какие женщины нравятся мужчинам2
Видео
01:15
Рамблер/гороскоп на неделю 17–23 декабря
Психология
00:26
Гагарина врезала мужу прямо в постели
Звёзды
05:59
Бари Алибасов готовится к пополнению в семье
Звёзды
01:24
Лопырева раскрыла интимные подробности беременности
Звёзды
00:26
Чем «Мисс мира» отличается от «Мисс Вселенная»
Красота
00:54
Киркоров: «Стукнуло 50 — и я себя обнулил»
Звёзды
12:02
Звезды, которым пластика только повредила
Звёзды
11:18
Самые добрые звезды
Звёзды
08:43
Лайфхаки топовых моделей для идеальной кожи
Красота
07:25
Известные люди, считающие, что Земля плоская
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение