Какие продукты способствуют росту груди

Редкая женщина довольна своей фигурой, и многие мечтают о том, чтобы грудь была больше. Оказывается, росту груди могут способствовать некоторые продукты.

Пшеница

Протеины, сложные углеводы, витамин E и другие полезные вещества, содержащиеся в пшенице, необходимы для здоровья и роста молочных желез. А в качестве приятного бонуса — клетчатка, которая улучшает пищеварение и способствует очищению кишечника.

Бобовые

К ним относятся фасоль, горох и соя. В этих продуктах содержатся фитоэстрогены — растительные вещества, имеющие сходство с женским гормоном эстрогеном. Эти продукты не нарушают гормональный баланс в организме, как таблетки с синтетическими гормонами, но тем не менее имеют сходное действие с собственным эстрогеном женщины.

Жирная морская рыба

В ней содержатся полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, витамины А, Е и D. Эти вещества также необходимы женскому организму и могут способствовать увеличению груди. Для максимального эффекта рыбу нужно есть не менее двух раз в неделю.

Однако имейте в виду, что перечисленные продукты не только полезны для организма в целом и роста груди в частности, но и довольно калорийны. Не стоит весь рацион составлять исключительно из этих продуктов, иначе вместе с пышной грудью рискуете заполучить внушительный живот и массивные бедра. Следите за питанием.