Звездная диета от Маргариты Королевой

Именитому диетологу Марине Королёвой непременно можно довериться. Ведь по ее методике худеют все российские звезды эстрады и кино. Королёва дает множество универсальных советов по питанию, подкрепленных научными доводами.

Но есть у нее одна изюминка — 9-дневная диета! Строгий план питания, рассчитанный на 9 дней, стал настоящей визитной карточкой диетолога.

Мы считаем, раз Баскову и Бабкиной помогла эта потрясная экспресс-диета, так почему бы не попробовать нашим читателям?

Диета Маргариты Королёвой

Диета Маргариты Королёвой «9 дней» пользуется популярностью среди многих звезд шоу-бизнеса, и не зря. Такой нехитрый способ вернуться в форму очень эффективен. Придерживаясь подобной диеты, ты с легкостью сбросишь до 9 кг за 9 дней, укрепишь иммунитет и избавишь организм от токсинов.

Своеобразная монодиета, очень грамотно переосмысленная, строится на 3 циклах, в каждом из которых правит один единственный продукт — рис, курица или овощи. Первые два продукта богаты углеводами и белками, а овощи — клетчаткой, которая помогает провести финальную «уборку» в организме, освободив кишечник от шлаков и токсинов.

ДИЕТА «9 ДНЕЙ»

1. 1–3 день

Первые 3 дня диеты — рисовые. Утром тщательно промой замоченные накануне 250 г риса, залей горячей водой в пропорции 1: 2. Вари 15 минут. Получившееся количество отварного риса раздели на 6 равных порций, которые необходимо съесть в течение дня. Последний прием пищи должен быть не позже 8 часов вечера.

Во время рисового дня Маргарита Королёва рекомендует съесть 3 ст. л. мёда и выпить не менее 2,5 л чистой воды без газа.

2. 4–6 день

Следующие 3 дня диеты необходимо есть только курицу. Цыпленка или небольшую курицу весом не более 1,2 кг приготовь на пару, кожу сними, мясо тщательно отдели от костей. Раздели кусочки мяса на 6 равных порций, которые необходимо съесть строго до 8 вечера. Мёд, увы, в эти 3 дня не входит, а вот обильное питье — обязательное условие!

3. 7–9 день

После 3 дней одной лишь курицы на арену эффективной диеты выходят овощи. Финальное меню на день следующее: 500 г овощей, тушенных или приготовленных на пару, и 500 г свежих. Всё количество снова делится на 6 порций и съедается до 8 вечера.

Мёд можно и нужно добавить в воду, которая, как и прежде, необходима. Главный бонус — зеленый чай, который разрешено употреблять в любом количестве.

СОВЕТ РЕДАКЦИИ

Использовать диету «9 дней» не рекомендуется тем, кто решил худеть по методике «из огня да в полымя». Почему? Если человек привык есть всё, что вздумается, 3 спонтанных монодиеты подряд приведут скорее к негативным последствиям, нежели помогут сбросить лишние килограммы.

Такая диета идеальна для тех, кто уже привел свое питание в норму и хочет подстегнуть процесс похудения или сбросить лишнее перед важным мероприятием.