Ученые рассказали о чудо-продукте для похудения

Как похудеть: ученые рассказали о чудо-продукте

Черный рис поможет сбросить лишний вес, а также предотвратить ожирение. К такому выводу пришли ученые из Южной Кореи, сообщает РИА Новости

В ходе эксперимента лабораторным мышам с излишним весом давали пророщенный черный рис. Как оказалось, употребление злаков сокращает накопление липидов в печени и жировых тканях и уменьшает уровень холестерина, помогая ликвидировать негативные последствия от приема высококалорийной пищи и снижая скорость набора лишнего веса.

Отмечается, что в черном рисе больше антиоксидантов, белка, клетчатки и меньше сахара, чем в белом. Таким образом черный рис позволяет надолго утолить чувство голода без вреда для здоровья.