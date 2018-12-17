Тестостерон, самый «брутальный» половой гормон, является важнейшим фактором, влияющим на состояние мужского здоровья. Уровень его концентрации в организме определяет качество целого ряда показателей, отражающих жизнеспособность организма: физическая форма, сексуальная активность, жизненный тонус и иммунитет. Какова природа тестостерона и его ключевые функции? Чем грозит его дефицит и при помощи каких инструментов можно поднять и стабилизировать его содержание в организме? Расскажет «ЛегкоПолезно»!
Всё, что вам нужно знать о тестостероне
Тестостерон — главный гормон мужского здоровья
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Тестостерон по своей природе — это стероидный гормон, который относится к категории так называемых анаболических гормонов, или гормонов-строителей. 95% тестостерона вырабатывается в клетках Лейдига, расположенных в мужских семенниках, и только 5% — в надпочечниках. Ключевое сырье, из которого синтезируется главный мужской гормон, — это хорошо известный вам холестерин. Интересно, что лишь 3% циркулирующего в кровотоке тестостерона находятся в свободном состоянии. Это активная фаза вещества, готовая в любой момент приступить к выполнению своих непосредственных обязанностей. Оставшиеся 97% молекул тестостерона пребывают в «дремлющем резерве», будучи связанными специальным транспортным белком, носящим название ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны). Синтез тестостерона одновременно подчинён суточным и сезонным ритмам. Рост производительности клеток Лейдига начинается в районе 1 часа ночи, а пик выработки приходится на 5-6 часов утра. Именно в это время, как правило, происходит непроизвольная утренняя эрекция. Если говорить о сезонных колебаниях объёма выработки гормона, то он постепенно нарастает к осени, достигая максимального уровня в октябре месяце и далее постепенно снижается вплоть до марта, где демонстрирует минимальные значения. Начиная с 35–40 лет секреция тестостерона в организме мужчин начинает сокращаться со скоростью 1–1,5% в год.
Функции тестостерона в мужском организме
Тестостерон — главный гормон мужского здоровья
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Тестостерон оказывает комплексное влияние на множество самых разнообразных процессов, происходящих в мужском организме.
Прежде всего, он отвечает за развитие вторичных половых признаков. Именно благодаря его активности формируется мужской облик, включающий в себя совокупность антропометрических показателей и характер поведенческих реакций, включающих агрессию, настойчивость, целеустремленность, смелость.
Всё, что так или иначе связано с проявлением сексуальности, напрямую зависит от уровня тестостерона. Он определяет степень вашей сексуальной активности, а также интенсивность сперматогенеза, то есть регулирует объём и качество вырабатываемых семенниками сперматозоидов.
Главный мужской гормон влияет на интенсивность анаболических процессов, регулируя скорость роста и восстановления костной и мышечной ткани. Именно он определяет объём мышечной массы, силовую выносливость, предрасположенность к занятиям контактными видами единоборств.
Чем выше уровень тестостерона, тем больше ваш энергетический потенциал. Бодрость, оптимизм, позитивный эмоциональный настрой — следствие стабильного гормонального фона.
Не так давно было обнаружено, что, помимо перечисленных функций, тестостерон также поддерживает мозговую активность, влияя на скорость и качество мышления. Кроме того, он предотвращает развитие дегенеративных трансформаций в тканях головного мозга.
Последствия дефицита тестостерона
Тестостерон — главный гормон мужского здоровья
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Снижение секреции гормона, обусловленное нездоровым образом жизни или возрастными изменениями, может иметь массу негативных последствий, в числе которых:
снижение либидо и потенции;
сокращение мышечной массы и рост жировых отложений;
нарушение подвижности суставов, остеопороз;
угнетение эмоционального фона, раздражительность;
упадок жизненных сил, развитие депрессивных состояний;
снижение концентрации и интеллектуальных способностей;
развитие патологий сердечно-сосудистой системы: атеросклероз, гипертония.
Как определить уровень тестостерона
Тестостерон — главный гормон мужского здоровья
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Можно ли определить уровень выработки гормона, присущий конкретному человеку, по набору видимых, косвенных признаков? Ответ — да. Разумеется, это будет довольно приблизительная оценка, которая должна приниматься с определёнными допущениями. Итак, перечислим несколько маркеров, наличие которых может свидетельствовать об относительно высоком содержании тестостерона в организме мужчины.
Плотное, коренастое телосложение, относительно невысокий рост, короткие конечности, сильно развитая мускулатура ног и ягодиц.
Высокая выносливость, способность быстро набирать мышечную массу в процессе силовых тренировок.
Незначительный объём жировых отложений, в том числе в области живота.
Густой волосяной покров на лице и теле, в особенности на ногах, на груди, в области половых органов.
Выраженное «мужское» поведение с элементами агрессии, интенсивность которых определяется уровнем интеллектуального и культурного развития человека.
Размер безымянного пальца, который должен быть ощутимо длиннее указательного.
Как поднять уровень тестостерона
Тестостерон — главный гормон мужского здоровья
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Чтобы сохранить производство тестостерона на стабильно высоких значениях, важно создать для эндокринной системы максимально комфортные условия. Клетки Лейдига должны функционировать без перегрузок и сбоев. Базой для этого служат функциональные резервы вашего организма. Важно, чтобы они накапливались и не истощались как можно дольше. Здесь вам могут пригодиться следующие рекомендации.
Секреция гормона увеличивается в ответ на регулярные силовые тренировки. Наиболее эффективными в этом смысле считаются базовые силовые упражнения: становая тяга, жим лёжа и приседы со штангой. Тренировочный график должен включать 2–3 занятия в неделю.
Рацион должен быть сбалансирован по содержанию ключевых нутриентов, включать в себя достаточный объём белка, а также умеренное количество жиров и углеводов. Это обеспечит организм всем необходимым, чтобы биохимические процессы не испытывали дефицита в строительных биоматериалах.
Секс должен быть регулярным. Извержение семени побуждает эндокринную систему к дополнительному выбросу тестостерона, который обеспечит воспроизводство сперматозоидов. Рекомендуемая частота половых контактов — от 3 раз в неделю.
Учитывая привязку активности половых желёз к суточным ритмам, необходимо позаботиться об организации здорового полноценного сна продолжительностью 7–8 часов. Важно, чтобы он захватывал временной промежуток между полуночью и шестью часами утра.