Тестостерон — главный гормон мужского здоровья

Тестостерон, самый «брутальный» половой гормон, является важнейшим фактором, влияющим на состояние мужского здоровья. Уровень его концентрации в организме определяет качество целого ряда показателей, отражающих жизнеспособность организма: физическая форма, сексуальная активность, жизненный тонус и иммунитет. Какова природа тестостерона и его ключевые функции? Чем грозит его дефицит и при помощи каких инструментов можно поднять и стабилизировать его содержание в организме? Расскажет «ЛегкоПолезно»!

Всё, что вам нужно знать о тестостероне

Тестостерон — главный гормон мужского здоровья

the_author ();?

Тестостерон по своей природе — это стероидный гормон, который относится к категории так называемых анаболических гормонов, или гормонов-строителей. 95% тестостерона вырабатывается в клетках Лейдига, расположенных в мужских семенниках, и только 5% — в надпочечниках. Ключевое сырье, из которого синтезируется главный мужской гормон, — это хорошо известный вам холестерин. Интересно, что лишь 3% циркулирующего в кровотоке тестостерона находятся в свободном состоянии. Это активная фаза вещества, готовая в любой момент приступить к выполнению своих непосредственных обязанностей. Оставшиеся 97% молекул тестостерона пребывают в «дремлющем резерве», будучи связанными специальным транспортным белком, носящим название ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны). Синтез тестостерона одновременно подчинён суточным и сезонным ритмам. Рост производительности клеток Лейдига начинается в районе 1 часа ночи, а пик выработки приходится на 5-6 часов утра. Именно в это время, как правило, происходит непроизвольная утренняя эрекция. Если говорить о сезонных колебаниях объёма выработки гормона, то он постепенно нарастает к осени, достигая максимального уровня в октябре месяце и далее постепенно снижается вплоть до марта, где демонстрирует минимальные значения. Начиная с 35–40 лет секреция тестостерона в организме мужчин начинает сокращаться со скоростью 1–1,5% в год.

Функции тестостерона в мужском организме

Тестостерон — главный гормон мужского здоровья

the_author ();?

Тестостерон оказывает комплексное влияние на множество самых разнообразных процессов, происходящих в мужском организме.

Прежде всего, он отвечает за развитие вторичных половых признаков. Именно благодаря его активности формируется мужской облик, включающий в себя совокупность антропометрических показателей и характер поведенческих реакций, включающих агрессию, настойчивость, целеустремленность, смелость.

Всё, что так или иначе связано с проявлением сексуальности, напрямую зависит от уровня тестостерона. Он определяет степень вашей сексуальной активности, а также интенсивность сперматогенеза, то есть регулирует объём и качество вырабатываемых семенниками сперматозоидов.

Главный мужской гормон влияет на интенсивность анаболических процессов, регулируя скорость роста и восстановления костной и мышечной ткани. Именно он определяет объём мышечной массы, силовую выносливость, предрасположенность к занятиям контактными видами единоборств.

Чем выше уровень тестостерона, тем больше ваш энергетический потенциал. Бодрость, оптимизм, позитивный эмоциональный настрой — следствие стабильного гормонального фона.

Не так давно было обнаружено, что, помимо перечисленных функций, тестостерон также поддерживает мозговую активность, влияя на скорость и качество мышления. Кроме того, он предотвращает развитие дегенеративных трансформаций в тканях головного мозга.

Последствия дефицита тестостерона

Тестостерон — главный гормон мужского здоровья

the_author ();?

Снижение секреции гормона, обусловленное нездоровым образом жизни или возрастными изменениями, может иметь массу негативных последствий, в числе которых:

снижение либидо и потенции;

сокращение мышечной массы и рост жировых отложений;

нарушение подвижности суставов, остеопороз;

угнетение эмоционального фона, раздражительность;

упадок жизненных сил, развитие депрессивных состояний;

снижение концентрации и интеллектуальных способностей;

развитие патологий сердечно-сосудистой системы: атеросклероз, гипертония.

Как определить уровень тестостерона

Тестостерон — главный гормон мужского здоровья

the_author ();?

Можно ли определить уровень выработки гормона, присущий конкретному человеку, по набору видимых, косвенных признаков? Ответ — да. Разумеется, это будет довольно приблизительная оценка, которая должна приниматься с определёнными допущениями. Итак, перечислим несколько маркеров, наличие которых может свидетельствовать об относительно высоком содержании тестостерона в организме мужчины.

Плотное, коренастое телосложение, относительно невысокий рост, короткие конечности, сильно развитая мускулатура ног и ягодиц.

Высокая выносливость, способность быстро набирать мышечную массу в процессе силовых тренировок.

Незначительный объём жировых отложений, в том числе в области живота.

Густой волосяной покров на лице и теле, в особенности на ногах, на груди, в области половых органов.

Выраженное «мужское» поведение с элементами агрессии, интенсивность которых определяется уровнем интеллектуального и культурного развития человека.

Размер безымянного пальца, который должен быть ощутимо длиннее указательного.

Как поднять уровень тестостерона

Тестостерон — главный гормон мужского здоровья

the_author ();?

Чтобы сохранить производство тестостерона на стабильно высоких значениях, важно создать для эндокринной системы максимально комфортные условия. Клетки Лейдига должны функционировать без перегрузок и сбоев. Базой для этого служат функциональные резервы вашего организма. Важно, чтобы они накапливались и не истощались как можно дольше. Здесь вам могут пригодиться следующие рекомендации.

Секреция гормона увеличивается в ответ на регулярные силовые тренировки. Наиболее эффективными в этом смысле считаются базовые силовые упражнения: становая тяга, жим лёжа и приседы со штангой. Тренировочный график должен включать 2–3 занятия в неделю.

Рацион должен быть сбалансирован по содержанию ключевых нутриентов, включать в себя достаточный объём белка, а также умеренное количество жиров и углеводов. Это обеспечит организм всем необходимым, чтобы биохимические процессы не испытывали дефицита в строительных биоматериалах.

Секс должен быть регулярным. Извержение семени побуждает эндокринную систему к дополнительному выбросу тестостерона, который обеспечит воспроизводство сперматозоидов. Рекомендуемая частота половых контактов — от 3 раз в неделю.

Учитывая привязку активности половых желёз к суточным ритмам, необходимо позаботиться об организации здорового полноценного сна продолжительностью 7–8 часов. Важно, чтобы он захватывал временной промежуток между полуночью и шестью часами утра.