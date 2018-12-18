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Смешение алкоголя с газировкой назвали смертельным 

ТАСС + ещё 7 13 часов назад
Фото: vsesvoi43.ru
Главный нарколог РФ Евгений Брюн не рекомендовал россиянам смешивать алкоголь с газированными напитками. Об этом он рассказал во вторник, отвечая на вопрос ТАСС.
"Мы категорически против смешивать алкоголь со сладким, алкоголь с газировкой, а тем более если это сладкая газировка, то это вообще смертельный номер, лучше этого не делать и не пробовать", — сказал Брюн.
По его словам, сочетание газированных напитков с алкоголем усиливает всасываемость спиртного, что приводит к быстрому опьянению. "Чем больше сладости, тем медленнее перерабатывается алкоголь и накапливаются продукты полураспада", — добавил нарколог.
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