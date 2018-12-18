Смешение алкоголя с газировкой назвали смертельным

Главный нарколог РФ Евгений Брюн не рекомендовал россиянам смешивать алкоголь с газированными напитками. Об этом он рассказал во вторник, отвечая на вопрос ТАСС

"Мы категорически против смешивать алкоголь со сладким, алкоголь с газировкой, а тем более если это сладкая газировка, то это вообще смертельный номер, лучше этого не делать и не пробовать", — сказал Брюн.

По его словам, сочетание газированных напитков с алкоголем усиливает всасываемость спиртного, что приводит к быстрому опьянению. "Чем больше сладости, тем медленнее перерабатывается алкоголь и накапливаются продукты полураспада", — добавил нарколог.