Как пережить новогоднее застолье без вреда для фигуры

Диетологи рассказали РИАМО , как сделать новогодний ужин безопасным для фигуры, так, в праздничную ночь специалисты рекомендуют налегать на овощи, чередовать спиртное с водой, а майонез в салатах заменить на более легкие варианты.

«Большинство блюд классического новогоднего стола являются нездоровыми и тяжелыми для пищеварения, плюс ко всему приводят к набору веса. Поэтому, если вы едите курицу, то уберите все соусы, бульоны, излишки масла, кляр и так далее. Вместо этого добавьте к мясу, птице или рыбе побольше овощей и свежей зелени»,

— сказала консультант по питанию, фитнес-диетолог, коуч по здоровью Нью-Йоркского института питания Institute for Integrative Nutrition Диляра Бареева.

Она предупредила, что голодание перед праздничным застольем приведет к понижению уровня сахара в крови, а к концу дня — к повышению уровня гормона стресса кортизола. Его выделение спровоцирует сильную тягу к жирной, соленой или очень сладкой еде.

«Из алкоголя с точки зрения здоровья и веса самым безопасным является белое или красное сухое вино или сухое игристое вино. Но очень важно выпивать по стакану воды на каждый бокал вина, чтобы избежать обезвоживания, к которому всегда приводит алкоголь, и помочь организму избавиться от токсинов»,

— добавила Бареева.

Кроме того, диетолог порекомендовала после каждого кусочка еды откладывать вилку в сторону и не браться за нее, пока вы полностью не прожуете. Это позволит медленнее есть и быстрее ощутить чувство сытости.

«Даже если вы переели, не вините себя, просто начните питаться правильно уже на следующий день. Жир не формируется за сутки. Если вы позволите себе съесть лишнее в новогоднюю ночь, то подвигавшись на следующий день и питаясь максимально правильно, вы не наберете ни грамма лишнего веса»,

— отметила специалист по питанию.

Врач-диетолог Татьяна Рыкалова рассказала РИАМО, в какое время лучше всего начать новогодний ужин.

«Прежде всего, не нужно начинать праздничный стол в 23:00, перенесите его на 18:00 или 19:00, а под бой курантов поднимите бокал шампанского. Начинайте свой ужин с бокала чистой воды и салата из овощей или свежей нарезки, так вода и клетчатка заполнит желудок и не даст всосаться лишним жирам»,

— сказала Рыкалова.

Она отметила, что в Новый год можно порадовать себя традиционными блюдами и при этом не нанести вреда здоровью. Для этого нужно отказаться от майонеза. Например, салат оливье лучше заправить легким соусом из белого йогурта, лимонного сока, отварного яичного желтка и специй.

«Заправку салата лучше выбирать легкой и некалорийной: лимонный сок, бальзамический уксус или белый йогурт. Традиционные мясные блюда поменяйте на нежирную запеченную рыбу или морепродукты, или на нежирную птицу»,

— добавила Рыкалова.

Также специалист посоветовала не проводить всю новогоднюю ночь перед телевизором, а отдохнуть активно: прогуляться на улице, посмотреть на фейерверки и позапускать их самому.