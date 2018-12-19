Что нельзя есть на голодный желудок

Всем известна фраза: «Ты то, что ты ешь». Однако большое значение имеет и то, что мы делаем до приема пищи. Поэтому, если вы не смогли заставить себя позавтракать или бегали весь день по делам и ничего не если после утренней трапезы, больше так не делайте.

Конечно же, лучше всего приучить себя завтракать — приготовление некоторых блюд займет у вас не более 5 минут. Но в этой статье вы узнаете, как минимизировать вред от наших привычных действий по утрам. И как бонус — мы расскажем, чем всё-таки стоит заняться на голодный желудок.

9 вещей, которые нельзя делать на голодный желудок

1. Прием обезболивающих

Если вы привыкли начинать день с таблетки аспирина, лучше отказаться от этой затеи: нестероидные противовоспалительные средства не только не подействуют, но еще и вызовут серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому лучше предотвращать болезненные состояния по утрам: не употреблять на ночь алкоголь, проводить больше времени на свежем воздухе и ложиться спать вовремя. Но если боль невыносима, выпейте хотя бы стакан молока — оно значительно уменьшит негативные последствия от приема лекарства.

2. Кофе с утра

Даже кофе, из которого удалили кофеин, способствует выделению избыточного количества желудочного сока. Он будет вызывать изжогу и другие неприятные ощущения. Замена завтрака чашкой этого напитка может привести к недостатку серотонина и мрачному настроению в течение всего дня. Но если вы не представляете утра без ароматного кофе, обязательно добавьте в него сливки или молоко, а также выбирайте натуральный кофе вместо растворимого.

3. Употребление алкоголя

Прием спиртного на голодный желудок, да еще и без закуски, равносилен его внутривенному введению — всасывание алкоголя ускоряется в 2 раза. А вот продукты распада алкоголя выводятся, напротив, очень долго, что чревато тяжелым похмельем (а пить обезболивающие утром, как вы уже знаете, нельзя).

Кроме временного недомогания, прием алкоголя грозит серьезными последствиями для вашей печени, сердца и почек. Поэтому обязательно перекусите хотя бы небольшим бутербродом с маслом и отдайте предпочтение прохладным негазированным напиткам.

4. Жевание резинки

Желудочный сок, который выделяется, пока вы жуете жвачку, вызывает повреждение слизистой оболочки желудка, поэтому не стоить ею злоупотреблять. Может развиться гастрит. Даже если вы только что поели, нельзя жевать резинку более 10 минут. Стоит выбирать жвачки с натуральными подсластителями, например ксилитом или сорбитом.

5. Сон

Пониженный уровень глюкозы и ощущение голода часто вызывают бессонницу, а если уснуть и удастся, сон будет поверхностным. А вот отсутствие сна увеличивает количество гормонов голода, вызывая переедание на протяжении следующего дня. Конечно, переедать на ночь тоже нельзя, лучше ограничиться молочными продуктами. Сон станет гораздо крепче благодаря содержанию в них магния и кальция.

6. Силовые тренировки

Бытует мнение, что упражнения на голодный желудок сильнее сжигают калории. Потерять мышечную массу вы, конечно, сможете, а вот жир никуда не денется. Эффект от таких тренировок снижается, так как организму не хватает энергии. Поэтому лучше заменить силовые нагрузки кардиотренировками, а если у вас есть проблемы с пищеварением, перекусить нужно обязательно, потому что тренировки способствуют выработке желудочного сока.

7. Поход за покупками

Каждому знакома ситуация, когда, зайдя в магазин натощак за бутылкой воды, выходишь оттуда с полной корзинкой продуктов. На самом деле пустой желудок действует на наше сознание не только в продуктовых магазинах, трансформируя внутреннее послание «я хочу есть» в простое «я хочу», и голодный человек подчиняется этому сообщению, покупая ненужные вещи. Поэтому тщательно составляйте список покупок и рассчитывайтесь наличкой, а не кредитной картой — как правило, так уходит меньше денег.

8. Прием апельсинового сока

Кислые и жесткие волокна, которые содержатся в цитрусовых, раздражают ваш пустой желудок. Особую опасность это предоставляет для тех, у кого гастрит или есть риск его развития. Чтобы свежевыжатый сок приносил только пользу, нужно разбавлять его водой в пропорции 2: 1 или 1: 1, если у вас повышенная кислотность. Кстати, цитрусовые далеко не единственные продукты, которые нельзя употреблять на голодный желудок.

9. Споры

Ученые утверждают, что ощущение голода лишает нас сдержанности и тактичности. Это происходит потому, что самоконтроль требует энергии, которая в дефиците, когда желудок пуст. А если у вас не хватает времени, чтобы поесть, приготовьте себе теплый напиток и предложите своему собеседнику. Это сделает разговор более дружелюбным.