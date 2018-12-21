Ложь о женщинах и силовых тренировках

Работу с железом принято считать мужским делом, даже сейчас, когда разграничение между «мужским» и «женским» практически отсутствует. Это десятка самых распространенных заблуждений о силовом спорте и женщинах. Избавьтесь от стереотипов, и вы сможете увидеть фитнес таким, какой он есть.

Женщины не такие сильные, как мужчины

Женская половина человечества располагает огромным потенциалом в области мышечного развития, особенно в области развития практически незадействованных мышц в верхней части тела. В среднем женщины набирают силу гораздо быстрее, чем мужчины.

Силовые тренировки дефеминизируют женщин

Силовая тренировка для женщины обладает такими же преимуществами, как для мужчины — функциональными, физическими, физиологическими и психическими.

Силовые тренировки подходят в равной степени для мужчин и для женщин, наличие плотных мышц не имеет ничего общего с термином «дефеминизация».

Работая с весами, женщины накачивают огромные мышцы

Женщины обладают потенциалом в плане силы, но они не располагают генетическим потенциалом для создания большого мышечного объема. Исключения составляют редкие генетические отклонения, когда женский организм вырабатывает тестостерон наравне с мужским.

Силовые тренировки снижают гибкость

Почему-то принято считать, что силовые тренировки делают мышцы жесткими и плотными, а женщину — негибкой и неповоротливой. Работа с весами не приводит к потере гибкости, напротив, регулярные тренировки сделают тело более гибким.

Если перестать тренироваться, то мышцы превратятся в жир

Мышцы не могут превратиться жир, обратное превращение тоже невозможно, это разные типы ткани. Мышцы имеют свойство увеличиваться или уменьшаться в объеме, жировая ткань обладает таким же свойством, состав тела зависит от образа жизни и привычек.

Женщины должны принимать протеин

Целесообразность приема протеиновых добавок для женщин будет такой же, как и для мужчин. Женщины могут использовать дополнительные источники белка для совершенствования своих физических данных, но чрезмерное потребление протеиновых добавок приведет не к увеличению объема мышц, а к увеличению количества жировых отложений.

Силовые тренировки сжигают жир

Силовые тренировки могут помочь женщинам в избавлении от лишнего веса, но их основное назначение заключается в укреплении мышц. Силовые тренировки не сжигают жировые отложения.

Женщины должны принимать витамины

Потребность в витаминах женщины с активным образом жизни практически не превышает потребность женщины с малоподвижным образом жизни. Витамины не являются источниками энергии и не вносят вклада в формирование структуры тела женщины, поэтому потребность в витаминах не должна прямо сопоставляться с тренировками.

Силовые тренировки только для молодых женщин

Повысить качество жизни через улучшение мышечной системы никогда не поздно, хорошая физическая подготовка не помешает в любом возрасте. Силовые тренировки делают тело более функциональным, чем старше человек — тем это важнее.

Силовые тренировки для женщин — это дорого

Силовые тренировки могут проходить в топовом клубе на самых новых тренажерах и под присмотром лучшего тренера в городе, в такой ситуации они будут действительно дорогими. Но мышцы растут от стресса в результате работы с весом, стоимость оборудования и уровень зала не имеют значения. Каждая женщина может организовать силовые тренировки по своим материальным возможностям.