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5 способов побороть сезонную хандру 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Не стоит зимой впадать в спячку.

Способ №1

Тебе все время хочется спать, просто потому что не хватает света. Подъем, сборы ребенка в школу — еще темно, когда возвращаетесь домой — уже темно. Откуда же взяться хорошему настроению? Купи и расставь по всей квартире лампы. Источник света — антидепрессант.

Способ №2

Да, это неприятная новость для сладкоежек, но в это грустное время мы едим все больше конфет и набираем все больше килограммов. Вам позволен лишь горький шоколад. Он стимулирует выработку гормонов хорошего настроения — эндорфинов.

Способ №3

Начинайте утро с позитивной музыки — она поможет вам проснуться и взбодриться. Согласно исследованиям, музыка значительно поднимает настроение, а эффект длится не только во время прослушивания, но и еще долгое время после него.

Способ №4

Мечтать не вредно, вредно не мечтать. Начните планировать отпуск. Подберите пляж, где будете наслаждаться солнышком, кафе — где проводить вечера, уютную гостиницу для проживания. Это вам точно поднимет настроение.

Способ №5

Темными вечерами хочется забраться под теплый плед и смотреть сериал, но не избегайте живого общения. Оказывается, одиночество не только усугубляет депрессивное настроение, но также наносит вред организму, сравнимый с курением.
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