Лишний вес, плохая кожа, депрессия и не только

Кто бы что ни говорил, но секс — одна из важнейших физиологических потребностей человека. Непостоянная интимная жизнь рано или поздно даст о себе знать. Редакция WMJ.ru разобралась, чем опасно долгое воздержание для женской красоты и здоровья. Подробнее читай в нашем материале!

Лишний вес

Первое негативное последствие недостатка секса — лишние килограммы. Стресс как следствие непостоянной интимной жизни может привести к перееданию, злоупотреблению жирной и сладкой пищей. Это неудивительно, поскольку нехватку эндорфинов человеческий организм стремится восполнить жирами и углеводами. Более того, секс может легко заменить занятия фитнесом: в этом процессе задействуются практически все группы мышц и расходуется до 300 килокалорий!

Плохая кожа

При недостатке интимной близости резко возрастает риск гормонального дисбаланса со всеми вытекающими негативными последствиями. Одной из первых от недостатка женских половых гормонов пострадает кожа. При долгом воздержании происходит усиленная выработка тестостерона, из-за чего появляется повышенная жирность кожи и начинают расти нежелательные волоски, в том числе и на лице.

Преждевременное старение кожи

Ты будешь удивлена, но регулярные занятия сексом не уступают всевозможным дорогостоящим средствам от морщин в борьбе за молодость кожи. Во время интимной близости генерируется гормон, запускающий процесс выработки коллагена — белка, отвечающего за поддержание упругости и эластичности кожи.

Частые стрессы и депрессивные состояния

Секс способствует выработке эндорфинов и потому по праву считается отличным антидепрессантом. Соответственно, лишая себя интимной близости, ты рискуешь остаться и без «гормонов радости». Безусловно, длительное воздержание — не единственная причина дефицита эндорфинов в женском организме, но, если к нему прибавляются сильные психологические нагрузки на работе или эмоциональные потрясения, проблем на нервной почве не избежать.

Болезни сердца и сосудов

Если ты уверена, что от скудной интимной жизни еще никто не умирал, то спешим тебя уверить — ты ошибаешься. Регулярная половая жизнь способствует поддержанию кровеносных сосудов в тонусе и снижению артериального давления. Хочешь избежать инфарктов и инсультов — не пренебрегай сексом!