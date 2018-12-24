Диетологи рассказали о «правильной» новогодней ночи

Людям, не имеющим никаких проблем со здоровьем, за новогодним столом можно употреблять любые продукты питания. Главное — не переедать и чередовать приемы пищи с активными прогулками на свежем воздухе. Кроме того, в идеале отказаться от приготовления салатов с майонезом, особенно в большом количестве. О том, как поесть в новогоднюю ночь, чтобы потом не было "мучительно больно", а также способах проведения разгрузочных дней ТАСС рассказали диетологи российского Минздрава

Главное, по их словам, это не растягивать новогоднее застолье с обилием оливье на несколько дней, так как это прямой путь к набору веса и отравлению. У готовых салатов, а также у рыбных и мясных блюд ограниченный срок годности, всего 12 часов, а при наличии в блюде яиц срок его хранения сокращается до шести-восьми часов. Без заправок срок годности несколько увеличивается — до 18-24 часов.

Также рекомендовано не использовать для заправки салатов майонез, так как он достаточно калорийный и содержит очень неполезные трансжиры. Салаты, по рекомендации диетологов, лучше заправлять нерафинированным растительным маслом или соусом на основе натурального йогурта, а для усиления вкуса лучше отдать предпочтение специям и зелени.

Кроме того, в праздничные дни отказаться от продуктов и блюд с большим содержанием соли, сахара и жира, а само употребление еды лучше сопровождать достаточной двигательной активностью.

За несколько часов до боя курантов лучше плотно поужинать, чтобы не садиться за стол с сильным чувством голода.

Врачи решительно не рекомендуют в праздничную ночь употреблять газированные напитки, особенно сладкие: наибольший вред организму наносят сладкие газированные напитки, смешанные с алкоголем, так как это сочетание ускоряет всасывание спирта и в целом препятствует нормальному пищеварению.

На следующий день после праздничного застолья в качестве разгрузки рекомендуется пить щелочную минеральную воду, а также разгрузить организм, снизив объемы потребляемой пищи до 800-1100 килокалорий.