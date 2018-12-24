Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Диетологи рассказали о «правильной» новогодней ночи 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Людям, не имеющим никаких проблем со здоровьем, за новогодним столом можно употреблять любые продукты питания. Главное — не переедать и чередовать приемы пищи с активными прогулками на свежем воздухе. Кроме того, в идеале отказаться от приготовления салатов с майонезом, особенно в большом количестве. О том, как поесть в новогоднюю ночь, чтобы потом не было "мучительно больно", а также способах проведения разгрузочных дней ТАСС рассказали диетологи российского Минздрава.
Главное, по их словам, это не растягивать новогоднее застолье с обилием оливье на несколько дней, так как это прямой путь к набору веса и отравлению. У готовых салатов, а также у рыбных и мясных блюд ограниченный срок годности, всего 12 часов, а при наличии в блюде яиц срок его хранения сокращается до шести-восьми часов. Без заправок срок годности несколько увеличивается — до 18-24 часов.
Также рекомендовано не использовать для заправки салатов майонез, так как он достаточно калорийный и содержит очень неполезные трансжиры. Салаты, по рекомендации диетологов, лучше заправлять нерафинированным растительным маслом или соусом на основе натурального йогурта, а для усиления вкуса лучше отдать предпочтение специям и зелени.
Кроме того, в праздничные дни отказаться от продуктов и блюд с большим содержанием соли, сахара и жира, а само употребление еды лучше сопровождать достаточной двигательной активностью.
За несколько часов до боя курантов лучше плотно поужинать, чтобы не садиться за стол с сильным чувством голода.
Врачи решительно не рекомендуют в праздничную ночь употреблять газированные напитки, особенно сладкие: наибольший вред организму наносят сладкие газированные напитки, смешанные с алкоголем, так как это сочетание ускоряет всасывание спирта и в целом препятствует нормальному пищеварению.
На следующий день после праздничного застолья в качестве разгрузки рекомендуется пить щелочную минеральную воду, а также разгрузить организм, снизив объемы потребляемой пищи до 800-1100 килокалорий.
Вечерняя Москва: последние новости
Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь Вредят ли углеводы организму зимой: комментарий врача Постепенность и регулярность: врач рассказал, как правильно закаляться
Женский форум1
Здоровье , Видео , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые порочные актрисы старого Голливуда1
Какие желания знаки зодиака загадывают на Новый год
Как сделать волосы более густыми и крепкими
10 проблем тесных объятий в постели
Дети Галкина и Пугачевой умилили народ1
Видео
01:13
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
00:14
Оскандалившийся Виторган снял обручальное кольцо
Звёзды
01:19
Рамблер/гороскоп на 20 декабря
Психология
06:34
Как выглядит 49-летняя разведенка Дженнифер Лопес
Звёзды Красота
01:00
Малышка сделала устрашающий макияж, насмешив мать
Дети Красота
00:56
Детей довели до рыданий рождественским подарком
Дети
01:00
Дети Галкина и Пугачевой умилили народ
Звёзды Другое
05:05
Как выросшая в бедности Эдита Пьеха стала звездой
Звёзды
00:55
Жена Газманова откровенно о завершении отношений
Звёзды В мире
09:32
Диетологи рассказали о «правильной» новогодней ночи
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение