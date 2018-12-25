6 мифов про сон

Когда дело доходит до сна, у каждого человека возникают свои соображения, как организовать полноценный отдых. Кто-то любит выпить перед сном стакан молока и утверждает, что после этого быстро засыпает. Некоторые люди говорят, что никогда не видели снов и в принципе не способных их увидеть. Каким будет мнение науки об этих утверждениях? Это самые популярные заблуждения про сон.

Каждый человек должен спать по восемь часов

Количество сна, которое необходимо конкретному человеку, зависит от множества факторов, в том числе и от генетики. Восемь часов — это достаточно усредненная норма. Определять потребность в часах сна нужно не по выставленным нормам, а по своему самочувствию. Если вечером ты хочешь спать, а утром чувствуешь себя отдохнувшим, ты получаешь нужное количество сна.

Стакан теплого молока помогает уснуть

Эта популярная теория известна практически в любой стране мира, но нет ни одного доказательства ее правдивости. В молоке действительно присутствуют следы триптофана, эта аминокислота помогает организму настраиваться на сон. Но концентрация триптофана в молоке до такой степени низкая, что она не может оказывать реального влияния.

Поедание сыра перед сном вызывает кошмары

Люди часто обвиняют сыр в плохих сновидениях, но эта теория тоже опровергнута наукой. Если у человека имеется непереносимость лактозы или казеина, то молочные продукты действительно могут испортить качество сна. Для всех остальных людей употребление сыра на ночь будет безопасным.

Взрослым людям не нужен дневной сон

Говорят, что дневной сон крадет время от ночного сна, если взрослый человек поспит днем, то он будет мучиться от бессонницы ночью. На самом деле дневная сонливость — это результат работы внутренних часов, они запрограммированы на короткий отдых в середине дня.

Короткий сон днем продолжительностью не более 20 минут позволит почувствовать себя лучше и никак не скажется на качестве ночного сна.

Усталость — это признак недостатка сна

Усталость может быть вызвана разными причинами. Люди с синдромом сонного апноэ могут спать по 8-9 часов за ночь, но все равно чувствовать себя уставшими и сонными. Остановка дыхания в ночное время снижает качество сна, организм не успевает отдохнуть. Также усталость может быть вызвана огромным количеством заболеваний, не имеющих отношение ко сну.

Видеть сны по ночам могут только избранные люди

Видеть сны способен каждый человек, более того, каждый человек видит сны каждую ночь. В среднем за время ночного сна человек видит от четырех до шести сновидений, фаза сновидений соответствует быстрому сну. Если человек говорит, что он не видит сны, значит, он их не запоминает. По сей день наука не может объяснить, почему одни люди запоминают сны, а другие — нет.