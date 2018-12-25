Почему стоит отказаться от употребления сахара

Диетологи знают, что норма потребления сахара в день — пять чайных ложек. Но мало кто соблюдает эту норму. Даже если исключить вкусные сладости, сахар будет поступать в организм вместе с соусами, йогуртами и другими на первый взгляд не сладкими продуктами.

Но что, если сократить потребление сахара до минимума?

Диабет

Очевидный плюс при отказе от сладостей — снижение риска диабета. Сахар откладывается в жировых отложениях вокруг печени, что мешает переработке инсулина и работе поджелудочной железы.

Кожа лица

Не секрет, что на кожу лица сильнее всего влияет сахар, молоко и алкоголь. Высыпания на лице уйдут уже через несколько недель после чистого питания без сахара. Доказано, что увлечение сахаром увеличивает проблемы с кожей на 70%.

Работа мозга

Сахар способствует выработке кортизола (гормона стресса), что приводит к бессоннице. Помимо этого, сахар разрушает связь между клетками мозга, что приводит к ухудшению работы мозга и запоминанию.

Работа сердца

Сахар поднимает инсулин, и это опасно не только диабетом. Инсулин учащает сердцебиение, что приводит к росту давления. Если организм чувствителен к увеличению давлению, посмотрите, что будет через несколько недель без сладкого.