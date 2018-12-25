Худшие методы контрацепции

Один из главных вопросов современной девушки: какую защиту использовать во время полового контакта. Есть много рекомендаций, что именно выбрать, WomanHit.ru расскажет о самых ненадежных способах предотвращения беременности

Согласитесь, положительный тест на беременность радует только в случае ожидания двух полосок. В любом другом случае вам стоит серьезно отнестись к методам предохранения. Сегодня мы расскажем вам о способах, которых нужно избегать, если не хотите неожиданно стать мамой.

ППА (прерванный половой акт)

Вы только подумайте: никаких трат на таблетки и презервативы, побочных эффектов тоже практически нет, казалось бы — что еще нужно для счастья. Вот тут-то и вырисовывается самый главный минус этого способа — ненадежная защита. Ведь сперматозоиды выделяются не только во время семяизвержения, но и гораздо раньше. Их количества вполне хватит, чтобы следующие девять месяцев вы провели в ожидании малыша. Поэтому, если вы не планируете рождение ребенка в ближайшее время, от этого способа лучше отказаться.

Препараты неотложной контрацепции

Эти препараты нужно принимать не позже, чем пройдет трое суток с момента незащищенного полового акта. С одной стороны, удобно. Однако такая «скорая помощь» обусловлена лошадиной дозой гормонов, прием которых грозит очень внушительными побочными эффектами, на их фоне беременность покажется вам легким испугом. Тем более нельзя принимать подобные препараты чаще, чем раз в год.

Спринцевание

Во времена Советского Союза способ спринцевания был очень популярным. Но дело тут не в эффективности, а в отсутствии альтернативы. Современные специалисты в один голос утверждают, что этот способ абсолютно ненадежен, так как отвары трав и марганцовка не в силах помешать оплодотворению. В качестве побочного эффекта вы можете заработать нарушение микрофлоры и тем самым открыть путь инфекциям.

Грудное вскармливание

В период грудного кормления у женщин вырабатывается гормон пролактин, который слегка подавляет процесс овуляции. Будьте очень осторожны, ведь главное слово — слегка, а это значит, что риск забеременеть очень высок.

Надежные дни

Многие женщины проводят масштабные расчеты с целью узнать дату овуляции. Если вы присматриваетесь к этому способу, учтите, что важен не только конкретный день, но и температура, а также химический состав слизи половых органов. Малейший сбой в этих подсчетах приводит к оплодотворению, будьте аккуратны, этот способ также небезопасен.

Народные методы

Этот вариант можно сразу отбросить, так как настойка из водки, аспирина и хозяйственного мыла — очень сомнительный вариант, который может привести к тяжелым последствиям для организма.

Сок лимона

Орошение матки лимонным соком было популярно в античные времена, сегодня уже доказано специалистами, что этот способ не несет никакой пользы и совершенно бесполезен.

Хлопок

Также в древние времена использовали «тампон», пропитанный смесью меда с финиками и корой акации. Стоит ли говорить, что сейчас даже и пытаться не стоит прибегать к подобным экзекуциям, тем более ожидаемого результата вы не получите.

Кока-кола

В середине прошлого века бытовало мнение, что угольная кислота, содержащаяся в коле, угнетающе действует на активность сперматозоидов, тем не менее эта теория не нашла подтверждения.

Блошиная мята

Древнеримские лекари прописывали девушкам, обращавшимся к ним с просьбой прекратить беременность, отвар из этого растения, так как считалось, что оно способно вызвать менструацию. Однако уже современные гинекологи предупреждают, что увлечение этой травой может привести к тяжелой интоксикации организма.