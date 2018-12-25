Ученые пояснили, почему роллы опасны для здоровья

Еще несколько лет назад глава (на тот момент) Роспотребнадзора Геннадий Онищенко высказался об опасности употребления роллов и суши: «Зачем есть эту пораженную глистными инвазиями рыбу? Моды в питании быть не может. Сам факт поглощения такой рыбы небезразличен в худшую сторону для вашего организма». Сегодня в той или иной мере с этим утверждением соглашаются многие мировые специалисты. В частности, недавно именитый американский медицинско-исследовательский центр «Stanford University Medical Center» опубликовал подобное исследование.

Что японцу хорошо, то русскому смерть

Примерно так, если вкратце, можно изложить выводы американских ученых. Традиционно в японской кухне используется рыба, которая не подвергается тепловой обработке, то есть исключительно свежая морская или подвергнутая однократной шоковой заморозке. В России использование подобного продукта невозможно в силу географических и экономических причин. Несоблюдение рекомендованного режима и сроков хранения — это повышенный риск глистных инвазий и развития болезнетворных бактерий в рыбе, где продолжают идти процессы разложения.

Немалую роль играет и генетическая память. В частности, об этом говорит в своих книгах доктор Александр Мясников . Складывающийся веками преимущественно морской рацион японцев с добавлением богатого углеводами риса привел к наследственным изменениям в их организме. Благодаря чему метаболизм у жителей Страны Восходящего Солнца более быстрый. Поэтому от постоянного поедания риса они практически не полнеют. Кроме того, японцы имеют иммунитет к воздействию переизбытка ртутных, фосфорных и йодистых соединений, которыми так богата морская флора и фауна.

Суши с ртутью и мышьяком

Говоря об экологии, нельзя не отметить загрязнение морских и океанических вод отходами химической и тяжелой промышленности. Особенно токсичны мышьяк, ртуть и диоксины (хлорпроизводные соединения). Опасность этих веществ в том, что они накапливаются в живых организмах. Содержание токсичных веществ в тканях лосося может быть в несколько миллионов раз выше, чем в воде, и существенно превышать максимально допустимую концентрацию. Накопление токсинов в человеческом организме приводит к серьезным нарушениям.

Более других в этом плане опасны диоксины, встраивающиеся в рецепторы и подавляющие их функции. Гарвардские исследования показали значительные задержки в развитии у детей, чей рацион включает большую долю термически необработанной рыбы. Кроме того, такое питание может вызвать необратимые изменения в мозгу взрослого человека., а особую опасность представляет для беременных женщин — из-за вероятности токсического поражения плода.

И еще один момент. В Японии принято использовать для приготовления молодых рыб, у нас же — в основном из экономических соображений — отдают предпочтение гигантским лососям, тунцам, окуням. А ведь чем дольше рыба живет в морской воде, тем больше накапливает в своем организме тяжелых металлов и токсичных соединений.