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7 видов спорта, продлевающие жизнь 

ИД «Собеседник» 11 часов назад
Фото: West Coast Surfer / Global Look Press
Кардиологи из США назвали виды спорта, которые достоверно увеличивают продолжительность жизни человека.
Все мы слышали о том, что физические нагрузки очень полезны для здоровья и спорт необходим людям, которые хотели бы дольше жить. Но какие именно виды спорта являются максимально эффективными в этом отношении? Ответ на этот вопрос дали американские кардиологи, которые проследили за влиянием тех или иных видов спортивных нагрузок на общую продолжительность жизни. И выводы этого исследования оказались удивительными.
Установлено, к примеру, что дольше всех живут люди, которые занимаются теннисом. Фактически по влиянию на продолжительность жизни с этим видом спорта не сравнится никакой другой. Возможно, именно поэтому продолжительность жизни американцев постоянно растёт, ведь теннис в этой стране очень популярен. К счастью, увеличиваетсяя количество поклонников этого вида спорта и в России. На втором месте находится бадминтон, который гораздо более популярен в нашей стране, а на третьем — самый популярный в России вид спорта футбол.
В семёрку максимально эффективных в плане роста продолжительности жизни видов спорта вошли также велосипедная езда, плавание, бег и посещения спортзала, где осуществляются комплексные физические нагрузки. Только необходимо отметить, что речь идет именно о любительском спорте в формате физкультуры, который направлен на укрепление здоровья. Профессиональные спортсмены ради рекордов для своей страны сталкиваются с чрезмерными нагрузками, травмами, тяжёлым стрессом, и в их случае спорт, напротив, порой сильно сокращает продолжительность жизни.
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