Какая йога вам подходит

Как новичку разобраться в различных видах йоги и выбрать подходящий? Краткий гид по популярным направлениям современной йоги и рекомендации для начинающих.

В чем заключается смысл йоги?

Говоря простыми словами, главный смысл йоги заключается в обучении мастерству принимать себя и свое тело таким, какое оно есть. По сути, йога — это форма активной медитации. А медитация, в свою очередь — это способность находиться в текущем моменте, принимая его таким, какой он есть. Без критической оценки и без активных попыток этот момент изменить.

При этом ошибочно рассматривать йогу исключительно как инструмент улучшения гибкости — само слово «улучшение» подразумевает линейное движение вперед, тогда как основным акцентом йоги является движение внутрь человека. Смысл многолетней практики йоги — это вовсе не переход к более сложным упражнениям, это умение находить баланс в жизни.

Когда и как появилась йога?

Современная йога в виде набора определенных позиций (называемых «ассанами») — это результат многолетней работы Беллура Айенгара, собравшим разрозненную информацию о древней йоге и систематизировавшем ее в своих книгах. Именно Айенгар возродил йогу и сделал ее популярным направлением фитнеса в 1950-60х годах.

Однако сама йога появилась намного раньше — существует множество доказательств того, что ее практиковали не только на территории Индии, но и в Китае и даже в Древней Греции. К примеру, частью боевой подготовки спартанцев были статические упражнения и специальные дыхательные техники. Считалось, что они усиливали боевые качества воинов.

Виды йоги и их описания

Несмотря на наличие довольно большого количества направлений и школ современной йоги, как таковых видов йоги существует лишь два — динамическая и статическая. В первом случае акцент делается на движении человека (можно сказать, что динамическая йога близка к тайчи или к боевым искусствам), во втором — на поддержании неподвижной позиции и в контроле над дыханием.

Наиболее популярными направлениям статической йоги являются йога-нидра и кундалини-йога. При этом кундалини-йога подходит прежде всего женщинам (в ее основе лежит умение управлять потоком энергии «снизу-вверх», тогда как для мужчин свойственно движение «сверху-вниз»). Типичными примерами динамической (виньяса) йоги являются аштанга-йога, хатха-йога и айенгар-йога.

Горячая йога

Бикрам-йога (так называемая «горячая йога») — это направление хатха-йоги, разработанное Бикрамом Чоудхури. Ключевым отличием горячей йоги является то, что занятия проходят в нагретом до 38-40°С помещении с низким уровнем влажности (не более 40-50%). Подобные условия делают суставы и связки более гибкими, позволяя пристально работать над проблемными зонами.

Упражнения («ассаны») бикрам-йоги направлены на укрепление частей тела в определенном порядке. Каждая поза подготавливает тело к последующей, а их последовательность увеличивает приток кислорода и улучшает выведение токсинов из организма. Начальный класс бикрам-йоги включает последовательность из 26 упражнений хатха-йоги и двух дыхательных упражнений.

Аштанга-йога

Необходимо понимать, что аштанга-йога — это скорее полноценная религия, а вовсе не сборник упражнений для улучшения гибкости тела или для избавления от лишнего веса. Основная цель такой йоги — полный контроль ума посредством регулярной медитации и физических практик. Ассаны и дыхательные упражнения при этом являются лишь инструментом, а не целью.

Аштанга-йога требует не только отказа от вредных привычек (алкоголя, никотина, кофеина и любых других изменяющих восприятие реальности веществ), но и ограничения себя во множествах аспектов жизни. Финальной точкой является достижение спокойного и неподвижного состояния сознания, когда ум человека сможет войти в контакт со своим истинным «Я».

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Йога в гамаках и фитнес-йога

В подавляющем большинстве случаев в спортивных клубах (или даже в обычных йога-студиях) преподается так называемая «фитнес-йога» — определенная последовательность упражнений, направленных на улучшение гибкости и подвижности. В некоторых случаях подобные уроки могут включать дыхательные упражнения или даже групповую медитацию.

Однако в итоге все зависит от конкретного преподавателя и от основного контингента тренирующихся — уроки для беременных женщин, людей в возрасте или для спортсменов-пловцов будут принципиально отличаться. Иногда подобная фитнес-йога проводится в гамаках (так называемая «антигравитационная йога») — в большей степени для развлечения, а не для просветления учеников.

Как выбрать подходящую йогу?

Единственным способом выбора подходящей именно вам йоги является перебор доступных вариантов. Если в вашем фитнес-клубе проводятся занятия йогой — начните с них. После этого попробуйте найти специализированную йога-студию, расположенную в удобном для вас месте, и посетите хотя бы 5-10 занятий. Затем начните смотреть ролики о йоге на YouTube.

Не бойтесь пробовать разных преподавателей и менять школы — в первый год практики сложно понять, какой из видов йоги вам близок. Поверьте, не существует никаких универсальных тестов, говорящих о том, что одному подходит айенгар-йога, а другому — бикрам-йода. Может быть, йога заставит вас переродиться внутренне, а может быть — станет лишь инструментом для растяжки.

Несмотря на наличие огромного количества различных школ и направлений современной йоги, большинство из них являются ответвлением айенгар или хатха-йоги. В реальности все зависит от конкретного преподавателя, а выбор наиболее подходящей для вас йоги лучше начинать не с прохождения онлайн-теста, а с посещения ближайшей йога-студии.