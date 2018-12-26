5 принципов здорового питания

Конечно, нет и не может быть гарантий того, что отказ от вредных привычек и правильное питание обеспечат долгую жизнь. Вместе с тем врачи и ученые уверены, что шансов остаться полными сил больше у тех людей, которые не пускаются во все тяжкие, едят полезную еду и не отравляют организмы вредными веществами. Всемирная организация здравоохранения напомнила о том, как следует заботиться о себе, чтобы максимально снизить риск возникновения медицинских проблем.

В преддверии новогодних праздников Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в который раз напомнила о правильном питании. Впереди многочисленные застолья, но обилие разных блюд, которые сопровождаются употреблением большого количества спиртного, явно не самый лучший выбор, а лишь дополнительная нагрузка на все органы. Исследователи уверены, что есть 5 принципов питания, которые помогают продлить жизнь и улучшить ее качество.

Рекомендации весьма простые и следовать им могут все желающие. Первый совет — рацион должен быть разнообразным, ведь ни один продукт не содержит в себе всех необходимых полезных веществ. Важно комбинировать цельнозерновые крупы с пищей животного и растительного происхождения. А вот от алкоголя необходимо отказаться вовсе, ведь рассуждения о так называемой «безопасной дозе» — не более чем миф. Специалисты обращают внимание на необходимость ограничить количество соли до 5 граммов в день (1 чайная ложна). То же самое касается и сахара. Злоупотребление сладким вызывает ожирение и вредит зубам.

Правильные жиры должны присутствовать в питании — растительные масла, рыба, орехи принесут пользу, а вот трансжиры промышленного производства способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Также важно отказаться от жарки и готовить блюда на пару, варить или запекать продукты.