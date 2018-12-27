Все диеты первым делом предлагают исключить из рациона углеводы. Но так ли это обязательно на самом деле?
Углеводы используются организмом как топливо. Они бывают простыми (усваивающимися быстрее) и сложными. Оба вида должны присутствовать в питании и составлять около 50% калорий в день. Зачастую уменьшение углеводов приводит к плохому самочувствию и нарушению балансу витаминов.
Можно ли похудеть на углеводной диете? Диетологи утверждают, что можно, но существует целый ряд ограничений и правил.
Прежде всего, углеводы должны быть сложными: овощи, цельнозерновые продукты, бобовые, фрукты и т.д. Простые углеводы не содержат полезных веществ, поэтому такая диета исключается.
Система питания на углеводной правильной диете поможет скинуть до 5 лишних килограмм.