Борьба с лишним весом: можно ли похудеть, питаясь одними углеводами?

Все диеты первым делом предлагают исключить из рациона углеводы. Но так ли это обязательно на самом деле?

Углеводы используются организмом как топливо. Они бывают простыми (усваивающимися быстрее) и сложными. Оба вида должны присутствовать в питании и составлять около 50% калорий в день. Зачастую уменьшение углеводов приводит к плохому самочувствию и нарушению балансу витаминов.

Можно ли похудеть на углеводной диете? Диетологи утверждают, что можно, но существует целый ряд ограничений и правил.

Прежде всего, углеводы должны быть сложными: овощи, цельнозерновые продукты, бобовые, фрукты и т.д. Простые углеводы не содержат полезных веществ, поэтому такая диета исключается.

Система питания на углеводной правильной диете поможет скинуть до 5 лишних килограмм.