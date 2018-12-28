Как совместить диету и Новый год 

Стол ломится от новогодних угощений, а вы сели на диету и дали себе обещание не прикасаться к калорийной пище не только в этом году, но и в следующем? Что же делать?
Вот несколько советов, как пережить новогодние праздники и не съесть чего-то лишнего:
Встречайте Новый год у себя дома
Тогда вы сами сможете составить праздничное меню. Посмотрите рецепты вкусных и низкокалорийных угощений и приготовьте их для себя и гостей.
Поужинайте
Не важно, будете ли вы праздновать дома или отправитесь на Новый год к друзьям: организуйте ранний легкий ужин. К полуночи вы не проголодаетесь и не съедите чего-то лишнего.
Подайте легкие закуски
Подайте на стол много легких закусок или попросите своих друзей включить их в праздничное меню. Канапе отлично подойдет для праздничного стола. Лучше всего, если главным ингредиентом закусок станут морепродукты.
Ешьте не все сразу
Ешьте маленькими порциями с небольшими перерывами. Так вы не будете чувствовать голод, а участие в общей трапезе станет веселее.
Не пейте много
Алкоголь тоже калорийный. По возможности ограничьте себя в его потреблении.
Поставьте на стол больше овощей
Разнообразие растительной пищи на столе позволит вам съесть достаточно и не набрать вес. Также это полезнее, чем обилие мясных блюд. В салаты добавляйте меньше майонеза или проигнорируйте этот ингредиент.
Не планируйте диету на новогодние праздники
Если есть возможность избежать диеты в праздники, то лучше так и сделать. Но это не значит, что нужно много есть.
Гуляйте больше
Чтобы не сидеть рядом с холодильником после Нового года — выходите чаще на улицу. Запланируйте посещение катка или прогулку на лыжах.