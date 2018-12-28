Кому противопоказан чай Эрл Грей

Эрл Грей — чай, вкусовые качества которого отмечены многочисленными наградами и премиями, а состав практически не меняется вот уже почти 200 лет. Особенностью этого благородного напитка является сочетание изысканного вкуса высококачественного ферментированного черного чайного листа и эфирного масла, получаемого из кожуры цитруса — бергамота. Последний — уникальный гибрид, полученный в результате скрещивания восточно-азиатского померанца и цитрона.

Именно эфиры бергамота в комбинации с танинами и ферментами черного чая придают Эрл Грею не только всю палитру изысканного вкуса, но и его полезные черты. Употребление напитка улучшает функции ЦНС, способствует очищению печени, нормализует давление, повышает концентрацию внимания и памяти.

Правда, масштабные исследования, проводимые для Всемирной организации здравоохранения по ее заказу — In vitro antibacterial activity of some plant essential oils, Mitscher LA, Drake S, Gollapudi SR, Okwute SK: A modern look at folkloric use of anti-infective agents доказали, что не все так однозначно. И в некоторых случаях употребление чая Эрл Грей не только нежелательно, но и небезопасно, а следовательно — противопоказано.

Первая группа противопоказаний — лица, страдающие заболеваниями ЖКТ, имеющие недостаток ферментов и дисбаланс микрофлоры. Исследования показали, что при сочетании ферментов черного чая и масла бергамота антибактериальные свойства сравнимы с действиями антибиотиков. Помимо явной пользы — борьбы с патогенной флорой, содержащийся в напитке антибактериальный комплекс губительно действует и на полезную флору. А тем, у кого и без чая Эрл Грей есть проблемы, его употребление противопоказано, так как может привести к серьезным проблемам, вплоть до язвенных колитов.

Также небезопасным был признан этот напиток для беременных, особенно в первом и третьем триместрах. Сильное тонизирующее действие масла бергамота, усиленное танином, может провоцировать тонус, который, в свою очередь, нередко приводит к выкидышам, замиранию беременности на ранних сроках или преждевременным родам. Кроме того, эфирное масло бергамота может проникнуть через плаценту благодаря особой летучести содержащихся в нем веществ и неблагоприятно повлиять на плод, а также вызвать негативные изменения в системе мать-плацента-плод, отрицательно сказываясь на маточных кровотоках.

В 1999 году Price & Price опубликовал данные наблюдений, согласно которым эфиры цитрусовых могут вызвать остановку дыхания в детей раннего возраста, то есть, стать одной из причин ВСН. Это актуально для младенцев первого года жизни с дефицитом G6PD. Бергамот, как представитель цитрусовых, также входит в эту группу. В связи с этими данными, педиатры, ссылаясь на рекомендации ВОЗ, не рекомендуют употреблять чай Эрл Грей кормящим матерям, а также вводить его в рацион детей младшей возрастной группы, особенно — имеющих выше обозначенные проблемы.