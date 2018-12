Кому противопоказан чай Эрл Грей 

Эрл Грей — чай, вкусовые качества которого отмечены многочисленными наградами и премиями, а состав практически не меняется вот уже почти 200 лет. Особенностью этого благородного напитка является сочетание изысканного вкуса высококачественного ферментированного черного чайного листа и эфирного масла, получаемого из кожуры цитруса — бергамота. Последний — уникальный гибрид, полученный в результате скрещивания восточно-азиатского померанца и цитрона.

Именно эфиры бергамота в комбинации с танинами и ферментами черного чая придают Эрл Грею не только всю палитру изысканного вкуса, но и его полезные черты. Употребление напитка улучшает функции ЦНС, способствует очищению печени, нормализует давление, повышает концентрацию внимания и памяти.

Правда, масштабные исследования, проводимые для Всемирной организации здравоохранения по ее заказу — In vitro antibacterial activity of some plant essential oils, Mitscher LA, Drake S, Gollapudi SR, Okwute SK: A modern look at folkloric use of anti-infective agents доказали, что не все так однозначно. И в некоторых случаях употребление чая Эрл Грей не только нежелательно, но и небезопасно, а следовательно — противопоказано.