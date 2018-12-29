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Как по длине каблука оценить уровень фертильности девушки 

Умная 3 часа назад
Фото: Умная
Женская фертильность, как известно, зависит от целого ряда факторов, к котором причисляют и высоту каблука. Как бы это удивительно не звучало, но каблук действительно имеет влияние на способность девушки воспроизвести потомство. Влияние, разумеется, не прямое, а косвенное, но всё равно такой факт нельзя отбрасывать.
Известный специалист в этом вопросе, ортопед Майкл О’Нил, считает, что идеальная высота каблука — 2,5 см, а всё что выше — плохо сказывается на женской репродуктивной способности. Подобного мнения придерживается британский медицинский специалист по фитнесу Даск Мой.
Проблема влияния высоты каблука на фертильность девушки заключается в том, что при ношении очень высоких каблуков, приходится значительно поднимать пятку, а это смещает центр тяжести тела вперёд. Соответственно, позвоночнику приходится занимать неудобное положение для поддержания равновесия, а это оказывает дополнительное давление на органы таза. Вред налицо — сжатие внутренних органов женщины не лучшим образом сказывается на её репродуктивной функции.
Специалисты отмечают прямую связь высоты каблука и менструальных нарушений. У женщины могут появиться расстройства цикла, боли и другие неприятности, причём в большинстве случаев их связывают с совсем другими причинами, а на каблуки внимания не обращают. И напрасно, поскольку именно защемление внутренних органов (прямое следствие ношения обуви на каблуках) является достаточно серьёзной причиной развития всевозможных женских заболеваний.
В принципе, любой каблук не может отличаться пользой для здоровья, но высота более 2,5 см должна если не настораживать, то по крайней мере использоваться не очень часто. Молодым девушка вообще не рекомендуется носить обувь на каблуке — растущему организму нужна свобода, а не скованность. К счастью современная мода позволяет разнообразить гардероб и выбрать такую обувь, которая в дальнейшем не принесёт серьёзных проблем со здоровьем вообще и с фертильностью в частности. Так что если видите девушку на высоких каблуках — есть такой же высокий риск, что с фертильностью у неё проблемы.
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