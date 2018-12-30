Как правильно худеть в разном возрасте

С возрастом наш обмен веществ и гормональный фон меняются, поэтому режим питания стоит кардинально менять. То же самое касается и диет — с возрастом нужно корректировать рацион.

Если дети до тринадцати лет имеют проблемы с лишним весом, не стоит ждать, пока они вырастут и вытянутся. Вам стоит обратиться к специалисту, который подскажет, как решить проблемы со здоровьем ребенка, и какие анализы стоит сдать. В этом возрасте дети должны получать в должном количестве свежие фрукты и овощи, а также белковую еду.

До двадцати лет подросткам нельзя придерживаться строгих диет, чтобы не получить проблем с желудком. В рационе обязательно должно присутствовать мясо, а также молочные продукты, обеспечивающие организм кальцием. Не забудьте о витамине С для повышения защитных свойств организма, а также о железе. Для этого включите в рацион шпинат, смородину и цитрусовые. В этом возрасте можно сидеть на диете Дюкана.

До тридцати лет нужно чаще употреблять орехи, чтобы улучшить состояние кожи. Также употребляйте цельнозерновые каши и кисломолочные продукты для ускорения обмена веществ. Вместо диеты устраивайте себе разгрузочные дни.

В промежутке от тридцати до сорока лет замедляется обмен веществ. Поэтому нужно употреблять больше овощей и фруктов, которые обогатят организм клетчаткой и витаминами. Если говорить о похудение, выбирайте монодиеты, оказывающие очищающий эффект. Устраивайте дни сыроедения, чтобы сбросить лишний вес.

От сорока до пятидесяти лет нужно отказаться от употребления соли и крахмальных изделий. Для ускорения метаболизма нужно придерживаться дробного питания. Выбирайте диеты, включающие фрукты и овощи, или похудение с помощью морепродуктов.