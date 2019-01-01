Полезные советы: как избавиться от похмелья

WomanHit.ru выяснил, как уменьшить свои страдания, связанные с излишком алкоголя во время новогоднего праздничного марафона

Еще до того, как лечь в кровать, можно сделать несколько робких попыток, чтобы облегчить свое состояние.

Пищеварительные ферменты. Врачи рекомендуют сразу после вечеринки принять разовую дозу (обычно она вдвое больше, чем в инструкции). Ферменты помогут разгрузить желудочно-кишечный тракт, особенно если наряду с алкоголем было много закуски. Сократят активность поджелудочной железы, а значит, снизят риск приступа панкреатита. Уменьшат гниение белков в кишечнике и застой непереваренной пищи, в которой накапливается алкоголь.

Сорбенты. Активированный уголь (1 таблетка на 10 кг массы тела) или более современные препараты впитают алкоголь и продукты его переработки. Но есть обязательное условие: через два часа нужно обязательно опорожнить кишечник. Иначе пойдет обратная реакция. Поэтому сорбенты лучше принимать, когда вы только собрались из гостей домой и вам еще предстоит добраться до заветной кровати.

Лимонный сок, витамины группы В. После вечеринки нужно развести лимонный сок с водой в отношении 1:2. Такое питье ускоряет метаболизм и помогает вывести из организма яды. То же самое касается и витаминов. Но принимать нужно не поливитамины, а именно тиамин (В1) и пиридоксин (В6).

Нельзя после застолья

Пить много воды перед сном. Дело в том, что она не облегчит утреннее похмелье, а вот отеки обеспечит. Нельзя после возлияний пить молоко, так как оно нагружает поджелудочную железу, и кофе — он оказывает излишнюю нагрузку на сердце и усугубляет действие алкоголя. Многие пьют перед сном аспирин, парацетамол или цитрамон. Этого делать нельзя. Только через шесть часов после последней выпитой рюмки. Аспирин может вызвать желудочное кровотечение. Парацетамол и цитрамон вкупе с алкоголем очень вредны для печени.

Можно утром

Специалисты рекомендуют сразу же после пробуждения сделать клизму. Это поможет избавиться от лишнего и облегчить работу организма. Но пить слабительные не рекомендуется. Помогают в детоксикации организма: лимонный сок, разведенный в воде один к двум, мед, кисломолочные напитки, квас, антипохмельные препараты, рассол (1 стакан перед употреблением воды), минеральная вода, аспирин (лучше шипучий, 500 мг на 35 г массы тела). Снять отеки и избавиться от головной боли, которая вызвана застоем жидкости в межклеточных пространствах, можно контрастным душем (начинать с горячей воды) или походом в баню (но только для здоровых людей, без проблем с сердцем).