6 хитростей для отличного сна

От недосыпа страдает почти каждый современный горожанин. И все это время секреты здорового сна находятся прямо возле нас.

Для начала определимся, сколько нужно спать. Правильный ответ — столько часов, сколько нужно вам самой. Когда вы самостоятельно просыпаетесь и больше не хотите сна. Это может быть и 7 и даже 10 часов. И все это нормально. А вот режим жизни придется подстроить под ваши особенности.

Сон важнее всего. Возьмите это за правило. Ни кино, ни новости, ни домашние задания детей не стоят вашего недосыпа. Все завтра, все на свежую голову. Интернет в постели зло, вы помните?

Заведите ритуал. С определенного момента вы откладываете все гаджеты, забываете про все дневные дела и идете в ванную расслабляться. Душ или умывание, ванна с лепестками — на ваш выбор. Ваш ритуал переключения ко сну. В это время вас никто не вправе беспокоить.

Позаботьтесь о тишине. Звукоизоляция спальни, а также, например, ортопедическая подушка «антихрап» для вашего храпящего партнера — все ради тишины.

Купите большую кровать, хорошее белье и матрасы. Высокая плотность плетения ткани для белья обязательна. Так ваше тело будет получать сигналы расслабления от гладкого белья, и сон будет глубже.

Свежий воздух. Озаботьтесь проветриванием и увлажнением воздуха в комнате. Именно от чистоты ночного дыхания зависит качество вашего сна.

Собственно, все. Никаких других секретов вашего здорового отдыха не существует. Спокойной ночи.