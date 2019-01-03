5 детокс-секретов, к которым часто прибегают знаменитости

После бурных отмечаний Нового года здоровье может сдавать сбои. А потому по окончании праздников обязательно нужно проходить программы детокса. Но какие именно? Ответ на этот вопрос лучше всех знают знаменитости — ведь им регулярно приходится проходить через подобные процедуры экспресс-оздоровления. Мы собрали 5 лучших рецептов, которые определенно стоит опробовать на себе.

Пейте воду, насыщенную минералами — как Карли Клосс

Главный принцип этого способа детоксикации заключается в том, что природные соли способны очистить организм и буквально вытянуть из него все шлаки. У такой воды довольно специфический вкус — она очень соленая, — а потому, если вам тяжело будет ее пить, то вполне допустима альтернатива в виде капель, обогащенных магнием и калием: их можно добавлять в стакан с водой несколько раз в день. Этот способ также поможет побороть вялость и усталость организма, ускорить метаболизм, предотвратить вздутие живота и поддержать здоровье сердца. Но важно соблюдать одно правило: не употреблять эту воду менее чем за 20 минут до еды и не запивать ей пищу.

Исключите из рациона неорганическую пищу — как Гвинет Пэлтроу

Вегетарианства придерживаются далеко не все, но периодически очень полезно приобщиться к этой культуре в оздоровительных целях. На время забудьте о существовании тяжелой пищи, а также постарайтесь позаботиться о том, чтобы овощи, которые вы употребляете, были экологически чистыми. Для этого стоит покупать их не в супермаркетах, а у частных хозяйств. И еще одна важная рекомендация: общее количество калорий за день не должно превышать 1000.

Работайте над своим дыханием — как Наоми Кэмпбелл

Последние рабочие недели перед Новым годом наверняка изрядно потрепали вам нервы. А если организм находится в стрессе, переварить все те многочисленные блюда, что вы уже съели или еще собираетесь съесть на праздниках, — крайне непростая задача. Чтобы облегчить ее, занимайтесь дыхательными практиками и по нескольку раз в день совершайте один несложный ритуал. Делайте глубокий вдох, досчитывая до шести, а после — медленный выдох, также считая до шести. Повторите несколько раз, пока не ощутите внутреннее спокойствие.

Устройте цифровой детокс — как Милли Макинтош

Этот рецепт особенно важен для психологического здоровья. И зимние каникулы — определенно лучшее время, когда стоит к нему прибегнуть. К примеру, если вы проводите праздники дома с семьей, то можете достать вместительную коробку и предложить всем родным сложить туда свои гаджеты, предварительно выключив их. Так вы сможете общаться друг с другом, не отвлекаясь на телефоны. Ведь, что скрывать, все мы даже во время самых душевных домашних посиделок то и дело тянемся к смартфонам, инстинктивно проверяя уведомления. На праздниках же можно не бояться, что пропустите важное сообщение от босса: он, как и вы, наслаждается отдыхом и точно вас не потревожит.

Прибегните к аюрведическим практикам — как Николь Кидман

Известный врач Адарш Шетти отмечает, что есть принципиальная разница между лечением организма аюрведическими методами и традиционными. Главное отличие в том, что аюрведа подразумевает поиск проблем на глубинном уровне, погружаясь в человеческое подсознание. Заинтересовались практиками, но не знаете, с чего начать? Прочитайте подробнее о трех дошах (первичных жизненных силах) и попробуйте определить свои. Если получится найти проверенного доктора аюрведы, то сделать это будет, конечно, проще.