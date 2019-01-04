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5 способов вести здоровый образ жизни 

Fiteria 3 часа назад
Фото: Fiteria
Здоровый образ жизни полезен по многим причинам. Когда и тело, и разум здоровы, мы чувствуем себя сильными, бодрыми энергичными, не имеем проблем психологического характера, становимся более продуктивными и, самое главное, более счастливыми. Испытывая проблемы со здоровьем, человек впадает в плохое настроение, становится подверженным депрессиям.
Многие осознают преимущества здорового образа жизни и желают к нему приобщиться, но не полностью понимают, что включает в себя это понятие. Если вы хотите вести здоровый образ жизни, но не знаете, с чего начать, то эта короткая инструкция для вас. Каждый из этих пяти способов — это шаг в сторону физического здоровья и ментального благополучия.

Делайте физические упражнения

Физические упражнения питают не только тело, но и разум. Если сделать утреннюю зарядку своим ежедневным ритуалом, то она станет лучшей подготовкой к продуктивному дню. После бодрящих упражнений ты начнешь чувствовать себя более уверенным. Этот утренний ритуал станет первым способом приобщиться к здоровому образу жизни.

Перейдите на здоровое питание

Здоровое питание — это еще один шаг в сторону здорового образа жизни, питание даже важнее, чем тренировки. Большинство людей едят нездоровую пищу по причине того, что они не привыкли уделять внимание своему рациону. В здоровом питании должно быть много белковых продуктов, они дают силу мышцам. Также в рационе должно быть много овощей и фруктов, они насыщают организм витаминами и делают иммунную систему более сильной.

Поддерживайте здоровье разума

Плохие привычки разрушают тело и разум, если вы решили измениться, то нужно начинать перемены с головы. Для преображения мышления нужно научиться рассуждать более позитивно, снизить уровень стресса, научиться понимать и выражать свои эмоции. Ваши мысли и эмоции определяют ваш жизненный выбор, ваши амбиции и успешность, поэтому перемены в мышлении — это первый шаг к здоровью и успеху.

Улучшите свой сон

Сон — это самая естественная форма отдыха, потребность и привилегия вашего тела. Для общего здоровья очень важно соблюдать режим сна. Если вы испытываете проблемы со сном по причине беспокойства, огромного количества мыслей, то исправить ситуацию помогут занятия йогой и медитацией.
В среднем человеку на ночной отдых требуется около восьми часов, это один из обязательных компонентов здорового образа жизни.

Найдите здоровую компанию

Имеется в виду не компания для совместных тренировок, хотя ее присутствие тоже станет отличным вкладом в ваш здоровый образ жизни. Вы не сможете быть здоровой, если будете общаться с людьми, которые вызывают у вас стресс и негатив. Подумайте об этом и постарайтесь окружить себя приятными людьми, общением с которыми вы будете наслаждаться. Если окружение будет искренне любить и поддерживать вас, вы станете более здоровой и счастливой.
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