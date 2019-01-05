45 лет: почему этот возраст считается самым страшным в жизни женщины

45 лет — экватор человеческой жизни. Для женщины это не только время подводить промежуточные итоги, но и принять необратимые физиологические изменения. Этот этап не для всех проходит безболезненно.

Женщина, перешагнувшая сорокалетний рубеж, все чаще замечает, что даже малейшая неприятность способна вывести ее из эмоционального равновесия, сделать раздражительной, капризной и вспыльчивой. Психологи предупреждают, что так женская психика реагирует на один из самых сложных этапов жизни.

Как правило, к 45 годам женщины начинают терять привлекательность, они все чаще сравнивают себя с молодыми девушками, что лишь усугубляет кризис самооценки. Еще одним неприятным фактом для 45-летней женщины оказывается то, что ее ровесник-супруг не так подвержен возрастным изменениям, как она.

К внешним переменам добавляются и внутренние, о чем сигнализируют климактерические симптомы. Это время, когда значительно снижается выработка женских половых гормонов эстрогенов, что запускает процесс необратимой перестройки всего организма. Откуда ни возьмись появляется бессонница, повышенная потливость, быстрая утомляемость, дряблость кожи и мышц, активное выпадение волос. Как бы женщина не сопротивлялась, организм ей твердит одно: «Вы увядаете!».

Климакс — это естественный физиологический процесс, длящийся до 10 лет, когда на фоне гормональных возрастных изменений происходит постепенное угасание репродуктивной системы. При правильном образе жизни (диета, психологическая и гинекологическая профилактика, в некоторых случаях медикаментозная терапия) женщина может относительно безболезненно пройти этот сложный период.

Но если у одних женщин климакс не вызовет патологических изменений, то у других он может привести к развитию менопаузального синдрома. По данным ВОЗ, он встречается примерно у 30—50% женщин. В зависимости от организма женщины, менопаузальный синдром может сопровождаться расстройствами функций эндокринной, нервной или сердечно-сосудистой систем, при этом нередко снижается качество жизни и происходит потеря трудоспособности.

По словам социального психолога Светланы Трошиной, одним из маркеров неблагоприятного течения менопаузы является противоречие между желаниями и реальными возможностями. Женщина едва ли не впервые в жизни сталкивается с тем, что уже не способна удовлетворять все свои запросы. Это, в свою очередь, приводит к серьезной психоэмоциональной трансформации.

Нередко у женщины старше 40 лет происходят неожиданные изменения в характере. Она может бросить вызов старению самым радикальным способом: сделать татуировку, пирсинг, полностью пересмотреть свой гардероб и имидж, что, скорее всего, выставит ее в невыгодном свете перед знакомыми.

Кризис среднего возраста свойственен и мужчине: он также вынужден принять череду необратимых физиологических изменений. Однако именно женская психика с присущей ей лабильностью становится более уязвимой перед вызовом времени. У женщин, подверженных кризису среднего возраста, часто исчезают прежние интересы, а на их месте образуется вакуум. На смену здоровым эмоциям приходят равнодушие и полная апатия.

Типичным явлением для женщин старше сорока становятся неврозоподобные расстройства: они могут выражаться в повышенной вспыльчивости и даже агрессивности, в фобических и депрессивных симптомах, в чувстве одиночества и бесперспективности. С особой силой в это время ощущается страх смерти, которую приближает неумолимый бег времени. По мере старения будет усиливаться вероятность развития деменции и связанных с ней психиатрических осложнений.

Аффективные, навязчивые и тревожные состояния чреваты более серьезными расстройствами, вплоть до психоза. В начале 1990-х группа британских психиатров обнаружила, что женщины 45+ находятся в группе риска развития шизофрении. По статистике, диагноз шизофрения ставится примерно у 1% населения планеты, примерно 20% случаев этого расстройства впервые диагностируются после 45 лет.

Согласно исследованию Chen L. et al, дебют шизофрении в раннем (до 26 лет) и среднем (от 26 до 40 лет) возрасте более характерен для мужчин, но в позднем возрасте (после 40) риску развития шизофрении подвергаются преимущественно женщины.

К сожалению прогноз течения шизофрении практически всегда неблагоприятный. Ожидаемая продолжительность жизни людей с таким заболеванием на 10—25 лет меньше, чем у остального населения, а вероятность самоубийства — в 13 раз выше. По данным Росстата, в нашей стране на жизненный период 45—49 лет приходится один из пиков женской смертности от суицида (22 случая на 100 тыс.). Для сравнения, в подростково-юношеский период по причине самоубийств в России гибнет 12 девушек на 100 тыс.

Женщины с диагнозом шизофрения могут быть опасны не только для себя, но и для окружающих. Журналист Лиза Миллер из журнала «Нью-Йорк» в статье «Психозы середины жизни» рассказывает о пациентке, набожной христианке, которая внезапно поверила, что в ее сына-подростка вселился дьявол и единственный способ помочь ребенку — изгнать злой дух кухонным ножом. К счастью, насмерть перепуганный сын успел позвонить в службу спасения, которая и увезла мать в клинику.

До сих пор точно неизвестно, по каким причинам происходит дебют шизофрении, однако ученые установили, что определенную роль здесь играют гены. Об этом свидетельствует статистика. Если шизофренией болен один из родственников, например, двоюродная сестра, то риск получить этот диагноз возрастает вдвое. Но если шизофрения была диагностирована у одного из родителей, то риск повышается в 15 раз!

Впрочем, в отношении женщин, у которых шизофрения была диагностирована после 40 лет, наследственность не играет такой роли, как у молодых. Здесь большее значение приобретает стрессогенный фактор — например, развод или потеря работы.

По одной из гипотез, развитие шизофрении у женщин наряду с другими факторами риска может спровоцировать падение уровня гормона эстрогена, который до определенного времени сдерживал дебют заболевания. Еще одним провоцирующим фактором появления шизофрении у женщин после сорока является наличие аффективных расстройств (среди зрелых женщин, страдающих шизофренией, примерно 45% имели серьезные проблемы в эмоциональной сфере).

Возможно ли женщине избежать последствий, которые готовит роковая отметка в 45 лет? Психологи советуют принять возрастные изменения как неизбежные и попытаться найти в них свои плюсы. Если проблемы своими силами не решить, то лучше воспользоваться поддержкой родных, знакомых или прибегнуть к помощи специалистов в области психического здоровья.