6 привычек, вызывающих стресс

Большинство людей пытаются избежать стресса, они слышали, что стресс приводит к опасным заболеваниям и расстройствам. На почве стресса развиваются депрессия, акне, болезни сердца и пищеварения, мигрени, поднимается артериальное давление. Мы этого не осознаем, но сами провоцируем стресс, триггерами стресса являются наши повседневные привычки. Избавься от этих привычек, и в твоей жизни станет меньше стресса.

Беспокойство

Мы живем в неспокойном мире, поэтому тревожность становится постоянной привычкой для многих. Беспокойство — это путь в никуда, оно усиливает напряжение в голове, привычка беспокоиться вызывает тревожность по самым незначительным вещам. Выход из положения заключается в объективности и анализе каждой ситуации. Возможно, проблема, по поводу которой ты беспокоишься, не настолько значима.

Стремление всем угодить

В попытках сделать всех вокруг счастливыми человек теряет собственное счастье, он становится раздраженным и сердитым на весь мир. Угодить всем невозможно, в глубине души ты это понимаешь, и от этого стресс становится еще сильнее.

Следует научиться правильно расставлять приоритеты и ставить на первое место собственные потребности.

Мало спать

Бессонница или намеренный отказ от сна тоже становятся триггерами стресса. Взрослому человеку требуется как минимум семь часов на сон, если он спит меньше, то чувствует себя подавленным, усталым и раздраженным. Даже если ты не хочешь спать, нужно ложиться в постель в определенное время, если полежать с закрытыми глазами, то сон придет сам собой.

Сравнивать себя с другими

Каждому хочется быть конкурентоспособным, поэтому мы постоянно сравниваем себя с другими. Если увлечься, то стремление сравнивать себя с другими станет патологическим, оно вызовет неуверенность в себе, профессиональную и личную ревность. Каждый человек идет по своему пути развития, поэтому не стоит сравнивать свои успехи с другими.

Контролировать абсолютно все

Стремление контролировать жизни других людей является основной причиной стресса. Обычно стремление все контролировать начинается с профессиональной деятельности, затем распространяется на все сферы жизни. Со временем тенденция развивается, контроля становится недостаточно, человек стремится заставить окружающих жить, как он считает нужным. Попытки тотального контроля обречены на провал, они не приносят ничего, кроме стресса.

Откладывать на потом

Привычка откладывать вещи на более поздний срок бывает полезной, но нерешенные вопросы имеют свойство накапливаться. В какой-то момент приходится одновременно решать сразу несколько вопросов, и этот момент становится стрессовым. Разрешать задачи следует поступательно, по мере их появления. Замечено, что лень в настоящем времени заставляет сойти с ума в будущем.