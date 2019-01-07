Чем опасна медная посуда

Медная посуда считалась и считается элементом роскоши и признаком высокого качества жизни. В Писании сказано, что священные воды для таинств и обрядов преподносят в медных сосудах, и в этом случае она становится подобной अमृत, амрите, нектару бессмертия.

Современные исследования нашли и научное подтверждение столь высокой оценки свойств и способностей медной посуды. В частности, многолетние исследования Федерального Агентства по Охране окружающей среды США, результаты которых были опубликованы в 2008 году, доказали бактерицидный статус меди и ряда ее сплавов, в которых содержание этого металла было достаточно высоким. Наиболее выраженным бактерицидным свойством медные поверхности обладают в отношении метициллин-устойчивого штамма золотистого стафилококка, известного медицине как супермикроб MRSA, а также кишечной палочки и сальмонеллы.

В 2009 году результаты исследований были дополнены выводами о том, что медь и ее сплавы эффективно инактивируют опасный вирус A/H1N1 — возбудитель «свиного» гриппа. Но такая активность меди и, соответственно, посуды из меди и ее сплавов, имеет не только положительную, но и отрицательную сторону.

Так, активная окислительная способность ведет к тому, что поверхность медной посуды разрушает ряд полезных витаминов, в частности, С. А также окисляет ПНЖК (особенно при хранении продуктов в медной посуде). Недостаток ПНЖК, в свою очередь, приводит к тяжелым системным, иммунным заболеваниям и является одной из доказанных причин возникновения онкологических болезней. Особенно опасна влажная медная посуда. Образование зеленоватого налета (патины) и последующее нагревание такой патинированной посуды приводит к тому, что вредные вещества переходят в организм человека, оказывая там разрушительное действие на органы и ткани, приводя к патологиям. Так, цирроз печени, который долгое время связывали с разрушительным влиянием на печень алкоголя, также оказался провоцируемым медью и ее соединениями. Исследования, проводимые китайскими учеными под руководством Чен Юнши, результаты которых были опубликованы в 1990 году, доказали, что причиной цирроза стало высокое содержание меди в организме страдающих алкоголизмом людей. Дело в том, что при злоупотреблении спиртным организм начинает усиленно усваивать медь. И наличие медной и из сплавов меди посуды в доме существенно ускоряют процесс разрушения печени. Ученые также отметили, что с уменьшением доли медной посуды в общем пользовании домохозяйств, количество пациентов с диагнозом «цирроз печени» существенно сократилось.

Ю. Скороходов, автор статьи «Огонь, вода и медные трубы…» пишет: «Необходимо отметить, что сам по себе этот металл не является каким-то исчадием ада. Более того, в умеренных дозах он жизненно важен для организма. И для здорового взрослого человека даже повышенное поступление меди в организм обычно не имеет негативных последствий, так как ее усвояемость ограничена. Проблема для хронических алкоголиков заключается в том, что особенности физиологии их организма меняются очень существенно — он начинает усиленно усваивать медь. Если поступление меди в организм находится в пределах нормы, то особой беды в этом нет.

Но когда „сильно употребляющий“ переходит на некачественные напитки „подпольного“ производства, то каналы поступления меди в организм расширяются». Также в рамках доказательной базы были приведены результаты исследований профессора Гарвихта (Швейцария), сделанные им еще в 1911 году. Объясняя массовое поражение циррозом печени алкоголиков и то, что именно цирроз становился основной причиной смерти в этой группе исследуемых, он писал: «При брожении попутно со спиртом всегда образуется определенное количество уксусной кислоты, которая в процессе дистилляции растворяет часть меди из обычно используемых для охлаждения медных труб». Уже к середине 20 века в развитых странах на заводах, выпускающих спиртные напитки, трубы охлаждения, ранее изготавливаемые из меди и латуни, были заменены на новые, из нержавеющей стали.

В исследованиях для ВОЗ немецких ученых и педиатров о причинах высокой смертности индийских младенцев, также нашли «медный след». Так, данные, опубликованные в 1986 году Всемирной организацией здравоохранения свидетельствуют, что циррозом печени страдали дети, находящиеся на искусственном вскармливании. Исследования показали, что родители готовили для них смесь в традиционной для Индии медной посуде. При отказе от нее заболеваемость и смертность младенцев от цирроза печени стала стремительно сокращаться.

Еще ученые древности отмечали, что при всех лечебных свойствах меди, она является сильнейшим ядом и рекомендовали относиться к этому металлу с осторожностью, не допуская симптомов «медной лихорадки». Очевидно, и сегодня их предупреждения и советы, а также данные и выводы современных исследований актуальны и должны быть учтены ценителями медной посуды.