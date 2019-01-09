5 упражнений, от которых больше вреда, чем пользы

Некоторые упражнения могут достаточно сильно навредить вашему здоровью.

Тренажер для отводящих/приводящих мышц бедра

Вы, наверное, заметили, что это самый неудобный тренажер в истории гимнастики? Все верно. Секрет в том, что мышцы, на которые он воздействует, анатомически предназначены для поддержания вашего прямохождения. Но не для боковых нагрузок. С помощью этого тренажера вы рискуете заработать боли не только в бедрах, но и в поясничном отделе позвоночника.

Для тренировки приводящих мышц достаточно выполнять куда более анатомически естественное упражнение: обратные выпады-реверансы. Для этого из положения стоя, ноги на ширине плеч, отступите одной ногой назад и по диагонали и сделайте присед до сгибания коленей под прямым углом.

Бег

Одно из самых противоречивых занятий для здоровья. Одни энтузиасты утверждают, что бег укрепляет им кости и суставы, особенно колени. Другие говорят совершенно противоположное, что бег разрушает связки и хрящи и приводит к остеоартриту. Для вас лучшим решением будет слушать свое тело и своего лечащего врача.

Вместо бега можно заняться менее травмирующими нагрузками: плаванием, греблей и упражнениями на эллипсе. Для сердца они так же полезны, а суставы травмируются меньше.

Глубокие приседы на трицепсы

Все хотят иметь подтянутые трицепсы, но именно это упражнение способно повредить вам локтевые и плечевые суставы. Ваш вес может оказаться избыточным для ваших рук. Да и нагрузка на суставы в этом упражнении несколько противоестественна.

Вместо этого выполняйте упражнение на трицепсы со свободным весом из-за спины.

Скручивание (ситал пресс)

Травматичное упражнение, которое доказало свою низкую эффективность еще в 80-е годы прошлого века. Вы травмируете себе поясничный и шейный отдел позвоночника.

Вместо этого используйте различные варианты планки. Планка безопаснее для позвоночника и позволяет тщательно проработать все мышцы пресса, в зависимости от сложности ее выполнения.

Слишком много всего

Независимо от того, какой физической активностью вы занимаетесь, попытки «пойти на рекорд» и сделать пятилетк в три дня приведут вас не в отличную физическую форму, а на больничную койку.

Рассчитывайте свои силы, ставьте реалистичные небольшие цели и не забывайте делать перерывы между тренировочными днями.