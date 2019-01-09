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Как привести себя в порядок от макушки до пят после праздников 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
После десятидневных выходных и празднования Нового года многие из нас выпали из привычного ритма жизни, а то и вовсе растеряли былую форму. Психологически тяжело даются ранние подъемы, некогда привычная физическая нагрузка уже тяжелит, а состояние кожи и волос после разнообразного праздничного меню оставляет желать лучшего. Рассказываем, как собрать себя заново после затянувшихся каникул и вернуться в строй.

Кожа лица

От праздников устали не только вы, поверьте, но и ваша кожа. Несбалансированное питание — куда больший стресс для организма, чем может показаться на первый взгляд. Чтобы улучшить состояние кожи лица и тела, пройдите программу детокса. Не обязательно идти к косметологу, процедуры можно провести и в домашних условиях. Главное, делать это регулярно и последовательно. Вам нужно тщательно очищать кожу, а также 1-2 раза в неделю наносить маски, способствующие обновлению клеток и отшелушиванию. Также необходимо регулярно использовать средства для экспресс-восстановления. На ночь 1-2 раза в неделю делайте пилинг, а затем наносите маску, которую не нужно убирать перед сном. Такие средства способны напитать и восстановить даже самую уставшую кожу. Не следует забывать и про кремы дневного и ночного действия, а также сыворотки.
Такой тщательный уход за кожей лица быстро вернет ей былое состояние, а может и сделает ее более здоровой, чем она была до праздников.

Убираем оливье с боков и щек

Праздники редко проходят для фигуры бесследно. Чтобы вернуть былую стройность своей талии, не стоит бросаться на тренажеры в спортзале в первый же рабочий день. Нагружать тело после длительного перерыва нужно постепенно. Если есть возможность, наймите персонального тренера на одно-два занятия, он поможет правильно распределить рабочий вес. Отдавая предпочтение самостоятельным тренировкам, внимательно контролируйте степень нагрузки, дайте телу почувствовать работу мышц. Оно быстро адаптируется, поэтому всего через пару дней можно увеличить количество и интенсивность упражнений. Главное — возвращаться в привычный ритм постепенно, и тело будет вам благодарно.

Волосы

Зимой состояние волос всегда заметно ухудшается. Шевелюра становится ломкой и теряет привычный блеск. А уж после праздников волосы испытывают двойной стресс — многочисленные укладочные средства, а также приборы для создания причесок оставляют свой не самый благоприятный след.
Чтобы вновь напитать волос, регулярно используйте увлажняющие бальзамы и маски. Не лишними будут и средства из народного арсенала: сполоснуть шевелюру отваром ромашки после мыться можно, если хочется напитать волосы и сделать их крепче. А настой из луковой шелухи придаст блеск и небольшой золотистый оттенок.
После праздников также нередко сбивается режим сна. Какими бы ни были ваши цели, лучше начать именно с восстановления графика отдыха. Полноценный сон — залог продуктивности в других делах.
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