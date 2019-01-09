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Судьба тройняшек, от которых отказались при родах
Судьба тройняшек, от которых отказались при родах

Названы пять продуктов, которые мешают похудеть 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Диетологи рассказали о том, как наиболее эффективно избавиться от жира на животе и назвали пять продуктов, которые стоит убрать из рациона. Об этом сообщает издание Express.
Диетологи уверены, что в первую очередь стоит задуматься о том, как избавиться от висцерального жира. Этот тип жира считается наиболее опасным из-за того, что накапливается не в подкожных слоях организма, а вокруг жизненно важных органов брюшной полости. Простые изменения в вашем рационе питания могут привести к быстрому и эффективному результату.
Одна из главных причин нарастания висцерального жира — плохая диета. Эксперты рекомендуют низкоуглеводную диету, как быстрый и эффективный способ избавления от висцерального жира. Для этого надо отказаться от пяти продуктов — риса, хлеба, макарон, картошки и сладкой каши.
Во время исследования, которое длилось 8 недель, были изучены 69 мужчин и женщин с избыточным весом. Исследователи обнаружили, что люди, которые следовали низкоуглеводной диете, потеряли на 10% больше висцерального жира и на 4,4% больше жира, чем те, кто придерживался низкокалорийных диет.
Стоит отметить, что диетологи не настаивают на полном отказе от перечисленных продуктов. Предпочтительнее уменьшить их употребление или заменить на более полезные, например, вместо жареной картошки есть запеченную.
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