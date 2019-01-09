Как праздники отразились на фигурах россиян

Мы спросили у наших читательниц, как новогодние каникулы отразились на их фигурах, и вот что выяснилось.

Подавляющее большинство — 79% — к окончанию новогоднего марафона подошли с привесом. Но не все так печально, как может показаться на первый взгляд. Лишь 19% принявших участие в опросе поправились более чем на три килограмма, 43% женщин все-таки не переступили эту черту, а 17% признались, что просто боятся вставать на весы и ждут, когда немного похудеют, чтобы узнать о себе чуть менее жестокую правду.

Практически каждая пятая читательница (а точнее 21%) смогли удержаться в привычном весе и не набрать ни одного лишнего килограмма, при этом они отнюдь не сдерживали свой аппетит и ели что хотели. Остальным остается только позавидовать этим счастливицам.

В первый рабочий день года замминистра здравоохранения Олег Салагай на своей странице в Facebook поделился советами, как войти в нормальный ритм и начать новую жизнь. Он предостерегает от чрезмерного увлечения кофе, чаем и сладостями, рекомендует больше двигаться, а также призывает отказаться от курения. Кстати, у Минздрава есть горячая линия для тех, кто решил избавиться от этой вредной привычки: 8-800-200-0-200.

Кроме того, чиновник напомнил о важности добрых дел и предложил, например, позвонить тем, кому давно не звонили и поздравить с Новым годом.