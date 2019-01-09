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Как праздники отразились на фигурах россиян 

Рамблер 1 час назад
Фото: 20th Century Fox Television
Мы спросили у наших читательниц, как новогодние каникулы отразились на их фигурах, и вот что выяснилось.
Подавляющее большинство — 79% — к окончанию новогоднего марафона подошли с привесом. Но не все так печально, как может показаться на первый взгляд. Лишь 19% принявших участие в опросе поправились более чем на три килограмма, 43% женщин все-таки не переступили эту черту, а 17% признались, что просто боятся вставать на весы и ждут, когда немного похудеют, чтобы узнать о себе чуть менее жестокую правду.
Практически каждая пятая читательница (а точнее 21%) смогли удержаться в привычном весе и не набрать ни одного лишнего килограмма, при этом они отнюдь не сдерживали свой аппетит и ели что хотели. Остальным остается только позавидовать этим счастливицам.
В первый рабочий день года замминистра здравоохранения Олег Салагай на своей странице в Facebook поделился советами, как войти в нормальный ритм и начать новую жизнь. Он предостерегает от чрезмерного увлечения кофе, чаем и сладостями, рекомендует больше двигаться, а также призывает отказаться от курения. Кстати, у Минздрава есть горячая линия для тех, кто решил избавиться от этой вредной привычки: 8-800-200-0-200.
Кроме того, чиновник напомнил о важности добрых дел и предложил, например, позвонить тем, кому давно не звонили и поздравить с Новым годом.
Женский форум
Здоровье , Олег Салагай , Минздрав РФ
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