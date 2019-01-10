Почему опасно чистить уши ватными палочками

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Почему нельзя чистить уши ватными палочками 

Рамблер 7 часов назад
Врачи предупреждают, что использование ватных палочек для чистки ушей довольно опасно и бесполезно.
На самом деле ушная сера выполняет важную роль в организме — она защищает барабанные перепонки и внутреннее ухо от пыли и бактерий. При ее недостатке увеличивается риск развития воспалительных заболеваний. Кстати, в норме избыток серы "выходит" из уха самостоятельно, например, когда человек моется в душе.
Опасность заключается в том, что, во-первых, ватной палочкой, а также булавкой, шпилькой и другими предметами, которые используются для чистки ушей, нельзя полностью очистить ушной проход, зато можно загнать ту серу еще глубже, создав таким образом серную пробку.
Кроме того, посторонними предметами легко травмировать барабанную перепонку, что чревато кровотечениями, воспалением, а в крайних случаях полной глухотой.
Что же делать, если кажется, что в ухе скопилась сера и руки чешутся ее вычистить. Поскольку скопившаяся в ухе сера вымывается самостоятельно, радикальные инструменты, вроде ватных палочек, использовать не нужно, чтобы не навредить самому себе. А вот немного помочь сере покинуть ушной проход можно. Для этого просто промокните ушную раковину и вход в ушной проход пальцем, обернутым полотенцем.
Если при обычной гигиене вы постоянно чувствуете зуд, жжение и испытываете любое другое беспокойство, обратитесь к врачу-отоларингологу, Специалист проведет осмотр, назначит необходимые анализы и назначит лечение и процедуры, в которых ваши уши нуждаются.
Женский форум3
Здоровье , Видео
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