Что полезнее для женского здоровья: сауна или русская баня

Медико-профилактическое значение русской бани занимало многих ученых. Наиболее интересное и полное исследование этого вопроса оставил известный врач-терапевт Сергей Боткин. В его «Курсе клиники внутренних болезней и клинических лекциях» научно обосновывается оздоровительная роль бани (в частности, и для женского организма тоже).

Полезными свойствами финской сауны стали остро интересоваться после летней Олимпиады 1936-го в Берлине. Тогда финские спортсмены показали потрясающие результаты. В общей сложности они взяли 19 призовых мест: 7 золотых медалей, по 6 — серебряных и бронзовых. После оценки результатов Олимпийских игр специалисты стали анализировать факторы, которые привели ту или иную страну к победе. Оказалось, что финны регулярно парились в своей любимой национальной бане. Для них даже специально была построена сауна на территории олимпийского городка. Ее посещение помогало спортсменам восстанавливать силы и аккумулировать энергию для будущих побед.

Разница между баней и сауной

Баня отличается от сауны меньшей температурой и большей влажностью. Средняя температура воздуха в традиционной финской сауне колеблется в пределах 80—120°C, но из-за того что пар в ней сухой, жар ощущается как вполне терпимый, а для некоторых фанатов — очень даже комфортный. Влажность воздуха в сауне — 10—15%. В русской бане на разжаренные камни льют воду, квас, травяные отвары. Испаряясь, влага оседает на стенах помещения и в виде взвеси присутствует в воздухе. По мере разогрева влажность в русской бане достигает критических 80%. При таких показателях даже температура 60—70°C (обычная для русской парной) кажется просто адским жаром. Долго находиться в таких условиях опасно для здоровья. Особенно, если присутствуют проблемы с сердцем и сосудами. А вот сауна не только не вредит сердцу, но и помогает укреплять этот орган. Это было подтверждено исследованиями 1984 года, которые провели финские врачи. В эксперименте приняло участие порядка 2 300 финнов в возрасте 42—60 лет. За ними наблюдали на протяжении нескольких лет. Врачи установили, что у людей, регулярно посещающих сауну хотя бы раз в неделю, риск инфаркта и ишемической болезни сердца уменьшается на 23%. Результаты своего исследования финны опубликовали в популярном еженедельнике Американской медицинской ассоциации «JAMA».

Польза для дам

Сухой пар в сауне — отличный оздоравливающий и омолаживающий элемент. Из-за того что воздух в парной сухой, а температура высокая, тело человека, разогреваясь, начинает активно выделять пот. Поры открываются. Кожа очищается от токсинов. Поклонники сауны советуют после парилки хорошо мыть тело мочалкой. Эта процедура помогает очистить кожу от ороговевших клеток и стимулировать рост новых. Подобный эффект приводит к активному обновлению и, как следствие, омоложению эпидермиса. Так что дамам после 30-ти стоит чаще бывать в сауне. Баня в этом плане не так хорошо действует. Высокая влажность в ней приводит к отеканию тканей, а это вредно для женщин с варикозом и почетной недостаточностью. Также русская баня категорически не рекомендуется людям с кожными заболеваниями. При повышенной температуре и влажности они могут усугубиться.

Еще одним преимуществом сауны является ее свойство приводить организм в состояние гипертермии, или «искусственной лихорадки». Оно заключается во временном повышении температуры тела на несколько градусов. В таком состоянии включается работа иммунной системы, которая естественным образом исцеляет многие недуги. Недаром финны называют сауну «больницей для бедных»: если нет денег на врачей, чаще ходи в сауну — и все хвори как рукой снимет.

И баня, и сауна положительно влияют на овуляторную и детородную функцию у женщин. Если у мужчин высокие температуры тормозят сперматогенез, то дамам от тепла только польза. На Руси в бане и рожали, и лечились от разных женских болезней. Добрый пар помогал справиться с воспалениями, болями, негативными симптомами климактерического состояния.

Сауна тоже хороша в этом плане. Однако в отличие от русской бани, она не вредит так сильно сердечно-сосудистой системе. Если у женщины есть серьезные проблемы со здоровьем, то лучше все-таки ходить в сауну. Она более щадяще относится к женскому организму, чем русская баня. Еще один плюс финской сауны заключается в том, что благодаря сухому пару она способствует устранению застойных явлений в тканях и выведению лишней жидкости из организма. Это, к счастью многих дам, приводит к похудению. Русская баня не дает такого эффекта: сколько в ней не парься, а пышные бедра не постройнеют. Недаром на Руси бабы были крупными, мясистыми, «кровь с молоком». Банька помогала им бороться с болезнями, но на вес никак не влияла.