Эксперты рассказали, чем опасна молочная диета

После новогодних каникул слово «диета» стало одним из частых запросов в поисковиках, и особенную популярность набирает так называемая «Молочная диета». Она предполагает употребление в пищу только маложирного молока в течение целого месяца. Кроме него, в рационе больше ничего быть не может.

Звучит экстремально, и даже опасно. Не все отдают себе отчет в том, что подобные ограничения могут быть чреваты дефицитом целого ряда жизненно важных питательных веществ. Но, к сожалению, эта диета все же сильно востребована. Очевидно, потому что многие хотят максимально быстро сбросить наеденные за праздники килограммы.

Фокус молочной диеты прост: существует аргумент, согласно которому потребление большого количества кальция помогает организму избавиться от жира, а значит потерять вес. Считается, что, в первую очередь, уходит живот. По факту — это просто теория, которая не имеет научного обоснования.

Специалисты бьют тревогу, убеждая адептов «молочки» в том, что быстрого счастья не будет: даже если им удастся сбросить несколько лишних киллограмов, они достаточно быстро вернутся на свое место. При этом, по их мнению, такая диета может всерьез навредить человеку — ведь при избытке кальция, его организм не будет получать жизненно необходимых углеводов и клетчатки.

Есть и менее экстремальная форма молочной диеты, предполагающая выпивание одного стакана молока перед каждым приемом пищи. Считается, что молоко притупляет аппетит и позволят существенно уменьшить порцию. Однако и эта теория разбивается об авторитетное мнение профессиональных диетологов, которые настаивают на том, что быстрого способа похудеть не бывает. Только сбалансированное питание и занятия спортом могут помочь избавиться от лишних килограммов.