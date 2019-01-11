Как похудеть после оливье и шампанского

Новогодние каникулы большинство проводит за праздничным столом. Походы к друзьям, прогулки по городу с заходом в ресторан, визиты к родителям или детям — всё это подразумевает излишества в еде. В итоге после новогодних торжеств мы обнаруживаем, что застегнуть джинсы стало сложнее, а на весы даже не хочется вставать. Однако вернуться в прежнюю форму несложно, нужно всего лишь добавить несколько упражнений в повседневное расписание. Для простых упражнений не требуется оборудования, их можно выполнять в любое время, тратя всего несколько минут. А о том, что именно следует делать, чтобы весы уже скоро вас порадовали, расскажет ролик.