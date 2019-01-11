135-килограмовая инструктор по йоге сняла видео

35-летняя Джессика Рихал из Калифорнии начала заниматься йогой в 2007 году. Она хотела с помощью практики избавиться от лишнего веса, но столкнулась с непониманием окружающих. По словам Джессики, некоторые преподаватели попросту не обращали на неё внимания, считая, что она с таким весом не сможет выполнять асаны. Тогда Джессика, у которой есть предки из Индии, занялась йогой профессионально, прошла 200-часовой обучающий курс и теперь проводит занятия по йоге в местном фитнес-клубе. Своим примером женщина доказывает, что заниматься йогой могут не только стройные люди, а все желающие.