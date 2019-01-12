Что будет, если употреблять семечки с шелухой

Семечки стали известны в Европе с 16 века. Они были завезены из Америки, где аборигены активно их употребляли в пищу. В начале 18 века этим продуктом заинтересовались в нашей стране. Русские крестьяне первыми стали изготавливать из семян подсолнечника вкусное масло, а затем начали употреблять и сами зерна в пищу.

В них содержится большое число витаминов, аминокислот, минералов, растительного белка. Все эти вещества полезны для нашего организма, но в условиях всевозрастающей гиподинамии стоит опасаться их высокой калорийности. В 100 граммах этого продукта содержится почти треть суточной нормы калорий. В 2010 году Российским обществом по защите прав потребителей были проведены исследования семян подсолнечника и шелухи. Специалисты выявили, что, в связи с ухудшившейся экологической ситуацией в мире и России в частности, данный продукт накапливает в себе соли тяжелых металлов. В частности, был обнаружен кадмий.

Это значительно нивелирует полезность семечек. Те, кто употребляет их с кожурой, могут об этом сильно пожалеть, как минимум, по трем причинам. Во-первых, шелуха вредна для эмали зубов. Она ее разрушает при длительном и многократном поедании. Во-вторых, этот продукт практически не подвергают санитарной обработке. Проще говоря, семечки не моют. На кожуре могут находиться болезнетворные бактерии, яйца гельминтов и прочая «нечисть». Ее употребление приведет не только к банальной диарее, но и более серьезным проблемам, могущим возникнуть в желудочно-кишечном тракте.

Третья причина еще более серьезная. Эксперты Российского общества по защите прав потребителей, основываясь на медицинских исследованиях, доказали, что шелуха семечек не переваривается человеческим организмом. Большая ее часть (но это не факт) покидает наш кишечник естественным путем во время дефекации. Это нормально.

Ненормально то, что какой-то объем кожуры остается и накапливается в аппендиксе. В небольших количествах это не опасно, так как не приводит к инфицированию. Однако, этого процесса не избежать, если червеобразный отросток заполнится полностью. По причине застоя и снижения степени кровоснабжения, активизируются процессы гниения и распада белка. Все это проводит к воспалительному процессу. Если не хотите стать пациентом хирургического отделения, не употребляете семечки с шелухой.