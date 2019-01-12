Чем йога в гамаках опасна для девушек

Если сказать коротко, то занятия воздушной йогой подразумевают выполнение специальных упражнений или асан без контакта с землей. Заниматься таким образом дома проблематично, потому что необходимо иметь специальное оборудование или инвентарь. С этой целью используются высокопрочные ленты или гамаки. Кроме того, особенно на первоначальном этапе, без посторонней помощи не обойтись. Очень высок риск получения травмы. Данный вид фитнеса находит все большее распространение среди населения нашей страны. Большая часть поз и упражнений заимствована из акробатики и воздушной гимнастики. Нет ни возрастных, ни половых ограничений — тренируются как мужчины, так и женщины. Помимо физической активности, упражнения йоги в гамаках приносят определенную пользу тренирующемуся.

Польза от занятий

Селиверстова Г. С. в своем научном труде «Аэройога как средство оздоровительной физической культуры» раскрывает основные аспекты этого новомодного ответвления физкультуры. Описываются преимущества занятий и их минусы. К первым относятся: улучшение растяжки и гибкости мышц и суставов; благотворное влияние на позвоночный столб человека, проявляющееся в снятии с него напряжения; улучшение тонуса сосудов; тренировка вестибулярного аппарата; укрепление большинства групп мышц, повышение выносливости; увеличение психологической устойчивости. Несмотря на перечисленные плюсы, есть моменты при которых стоит задуматься о целесообразности занятий.

Когда девушкам не стоит заниматься

По статистике большая часть занимающихся аэройогой — девушки и женщины. Несмотря на большое количество положительных моментов, здесь имеются некоторые ограничения, как и в любом другом виде физических тренировок. Стоит опасаться в случае: — плохого самочувствия при простуде или гриппе, заболеваниях ЖКТ, если повышено артериальное давление или температура тела. — недавнего получения травм, особенно связанных с деятельностью головного мозга, а также в период восстановления после таковых; — наличия беременности, особенно на ее больших сроках; — имеющихся заболеваний позвоночника, сосудов ног (тромбофлебит, варикозное расширение вен) или проблем с сетчаткой глаз; — если прошло менее 7-8 дней после применения ботокса или других подобных омолаживающих средств; — наличия слишком большого веса.

При соблюдении всех рекомендаций и техники безопасности, исключении всех вышеуказанных опасений, можно наслаждаться тренировками.