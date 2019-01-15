Почему в «критические дни» женщины переедают

Узнайте, как менструальный цикл влияет на аппетит женщины и почему это происходит.

Во время ПМС (предменструального синдрома — прим.ред.) многие женщины сталкиваются с изменениями в пищевом поведении — увеличивается количество съеденного, тянет на сладкое, соленое или на совершенно не сочетаемые продукты.

Елена Кален, психолог, эксперт в психологии снижения веса, автор тренинга похудения, рассказала, почему во время месячных у женщин увеличивается аппетит и тянет на странную еду, а также дала несколько советов, как научиться управлять пищевым поведением во время критических дней.

Почему во время месячных увеличивается аппетит

Менструальный цикл состоит из двух фаз, которые разделяются овуляцией. За 4-7 дней до начала критических дней у женщин наблюдается изменение пищевого поведения — хочется еды не потому, что пришел голод, а для получения эмоционального удовольствия.

Некоторые ученые связывают это с уменьшением концентрации эстрогена — гормона, уровень которого влияет на производство серотонина.

Настроение становится подавленным, самочувствие вялым. С наступлением второй фазы цикла усиленно вырабатывается прогестерон — гормон, помогающей женщине забеременеть. Организм перестраивается, в нем наблюдается гормональный дисбаланс.

Если беременности нет, происходит отторжение яйцеклеток — менструация. При этом активность женщины часто снижается, и ей может показаться, что тело просит больше пищи.

Давайте разберемся, почему так происходит с точки зрения психологии.

На увеличение аппетита существенно влияет не только изменение гормонального фона, но и пищевые привычки, которые заложены в нас еще с детства.

В большинстве российских семей ребенка учат доедать, когда не хочется, награждают конфетами и тортами. Без жирной и сладкой пищи не обходится ни один день рождения или праздник.

Помимо этого, для некоторых людей еда становится единственным источником радости и удовольствия.

В нашей культуре детей часто приучают не выбрасывать еду, потому что многие семьи приравнивают это к греху. Часто бабушки и мамы говорят детям: «В войну люди голодали, а ты едой кидаешься! Отец столько денег на нее тратит — ешь!». Так, через чувство вины и страха ребенка, родители добиваются, чтобы он съел больше.

Детские привычки переносятся и во взрослую жизнь. Самым простым и доступным удовольствием становится еда.

Например, обильный ужин после тяжелого дня, семейное застолье по традиции, летом шашлыки для отдыха, а по выходным кино и попкорн для развлечения.

Помня родительские запреты и правила, человек переедает, перестает ощущать свои потребности, поведение становится реактивным: стало плохо — надо пойти поесть, сразу станет хорошо и весело; если не доем, значит, я плохая.

Поскольку во время менструации многие женщины чувствуют упадок сил, раздражительность и сонливость, то неосознанно придерживаются детской модели поведения.

Раз стресс — надо есть. А раз начала есть, значит надо доедать.

К### акие странные сочетания продуктов может предпочитать женщина во время месячных и почему

Из-за изменения гормонального фона некоторым женщинам хочется сочетать несочетаемое: например, съесть сладкое печенье одновременно с колбасой, намазать варенье на бутерброд с салом, заесть соленый огурец шоколадкой.

Ученые связывают изменение во вкусовых предпочтениях с нехваткой витаминов и нарушением водно-солевого баланса, когда в организме не хватает натрия или калия.

Также острая тяга к тому или иному продукту может быть связана с неудовлетворенными психологическими потребностями.

Так как работа мозга строится на ассоциациях, то с их помощью можно понять, какие потребности не удовлетворены.

К примеру, очень захотелось квашеной капусты и соленых огурцов, потому что они напоминают о бабушке и ее заботе. Таким способом через еду женщина хочет проявить любовь к себе, а это как раз та потребность, в которой она особенно нуждается в период критических дней.

А если захотелось сало с шоколадом, то возможно, это ассоциируется с анекдотом и на самом деле хочется веселья.

Также желание съесть что-то несочетаемое указывает на потребность в экстриме и свободе самовыражения.

Как изменить пищевые привычки

Чтобы не переедать во время месячных, нужно соблюдать несколько правил:

Подготовиться заранее

В период ПМС старайтесь не нарушать режим сна и отдыха. Рекомендуется спать не менее 7 часов и устраивать небольшие перерывы в течение дня. Заранее перед месячными подберите упражнения на расслабление из курса йоги, а также медитативные техники.

Научиться осознавать свои потребности

Во время критических дней стоит понаблюдать за собой и задать себе вопрос: действительно ли я все время голодна или с помощью еды хочу восполнить потребность в любви, внимании, пожалеть себя или что-то еще?

Подумайте, что вы на самом деле хотите и как это можно получить иначе без ненужной еды.

Питаться сбалансированно

Если рацион питания скудный и однообразный, в дни «икс» очень легко сорваться. Чтобы избежать срывов, попробуйте пересмотреть привычное меню и разнообразить его новыми продуктами, которые никогда не пробовали.

Заниматься любимым делом

Еда не панацея от всех бед. Есть масса путей, чтобы получить удовольствие и без нее. В моменты, когда грусть и раздражение берут верх над остальными эмоциями, вспомните, как ранее вы справлялись с этими состояниями, какие любимые увлечения не давали вам падать духом.

Возможно, на ум придут давно отложенные занятия или же те увлечения, которые радовали в детстве. Подумайте, как с их помощью сможете переключиться.

Пересмотреть старые модели поведения

Ребенок следует родительским правилам, потому что зависит от них. Но во взрослом возрасте вы независимы. Стоит ли соблюдать устаревшие правила «общества чистых тарелок» и доедать, когда не хочется? Чтобы изменить поведение, пересмотрите свои взгляды на мир и родительские установки.